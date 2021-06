Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Beatrice Botto, Luna di Mamme

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Beatrice Botto, Luna di Mamme

“La salute del tuo pavimento pelvico”

Giovedì 10 giugno h 18

Questo incontro divulgativo vuole far conoscere una parte molto importante ma spesso trascurata del nostro corpo: il pavimento pelvico.

Vedremo insieme come funziona, perché è così utile, come mantenerlo in salute attraverso buone pratiche quotidiane e come si possono risolvere eventuali problemi e difficoltà.

L’incontro è rivolto alle donne in ogni fase della vita ed è consigliato un abbigliamento comodo se si vogliono sperimentare i piccoli esercizi di consapevolezza che proveremo insieme

Condotto da Beatrice Botto, ostetrica specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, presso l’Associazione Luna di Mamme in Via Radicati 2 ad Asti