“Asti Ben Essere 2021: un progetto in rete”, il grazie della Cooperativa della Rava e della Fava

Riceviamo e pubblichiamo dalla Cooperativa della Rava e della Fava il messaggio di ringraziamenti per l’ottava edizione di Asti BenEssere, conclusasi sabato 12 giugno.

ASTI Ben Essere 2021 lo abbiamo iniziato e proseguito per tutta una settimana nel ricordo dell’amico Franco Musso di Radio Asti Europa , mancato pochi giorni prima dell’avvio della manifestazione. Aveva documentato con le sue fotografie tutte le sette edizioni e con la sua presenza costante ci aveva incoraggiato in questo o come in tanti altri progetti.

ASTI Ben Essere 2021 ha segnato l’avvio di un progetto in rete che ha visto coinvolti numerose realtà della nostra città e della nostra provincia.

Centri olistici storici ed associazioni di più recente costituzione che insieme hanno costituito il fulcro della manifestazione che in questo particolare periodo difficilmente sarebbe stato possibile realizzare praticamente.

Un ringraziamento cha và ad Airone bio, Associazione Luna di Mamme e Centro Studi Yoga ShivaShakti,

( presenti fin dalla prima edizione) APRI Asti, Serenamente Olos, Kokoro Shiatsu, Holystic Gym, La Crisalide, Casa delle Caramelle, La Soffitta dei Bambini, La Stanza di Grace, Sahaja yoga, Il Posto Buono San Marco, Diana Berlingheri, Andrea Romagnolo, Linda Frei, Serena Manzocco, Serena Grasso, Alberto Baroni , Antonella Giordano, Linfavita.

Quest’anno inoltre abbiamo avuto come co-organizzatori lo studio Dendron, la farmacia San Lazzaro e la farmacia Corso Savona a cui va il nostro grazie per la partecipazione e il sostegno.

Dobbiamo inoltre evidenziare Chapitombolo Academy di Monale e Chapitombolo Asti che ci hanno accompagnato fin dalla prima edizione.

Un grazie va ai relatori dei due convegni del sabato mattino e al Foyer delle Famiglie che ci ha ospitato.

Nonostante un anno molto incerto dobbiamo ricordare i nostri sponsor che ci hanno creduto: Specchiasol, NaturaSI e Generali Assicurazioni Mortara Asti.

Anche quest’anno abbiamo avuto il prezioso supporto comunicativo dei due media partner : At News e Radio Asti Europa a cui va il nostro ringraziamento.

E per ultimo ma non per importanza un grazie per il paziente lavoro svolto dallo studio grafico di Convergenze Concept lab di Clara Ceppa.

ASTI Ben Essere come abbiamo più volte detto è un lavoro di squadra. E con questa squadra e con nuovi innesti ci stiamo già prepararando all’edizione 2022!

Per tutto l’anno sono già in cantiere tanti mini eventi della serie ‘Aspettando ASTI Ben Essere’.

Tutti i video, le foto, gli articoli, i post e gli aggiornamenti li potrete trovare: https://www.facebook.com/astibenessere/