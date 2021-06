Asti, alla scuola media Parini premiati i vincitori del Concorso di Poesia “Caratteri”

Si è svolta ieri, presso il cortile della scuola secondaria di primo grado “G.Parini” dell’I.C.3 Asti, la premiazione del Concorso di poesia “Caratteri” promosso dalla Scuola Secondaria di primo grado “G. Parini” dell’I.C.3 Asti e dall’Associazione culturale “Caratteri”.

Il tema da trattare, in un testo originale in versi, era: Che cos’è per me “casa”. Sono pervenute più di 200 poesie, provenienti dalle classi quarte e quinte delle scuole primarie e dalle scuole secondarie non solo di Asti e provincia, ma anche di Modena, Bolzano e molte altre.

La giuria, composta da esponenti locali del mondo della cultura, dell’informazione e di docenza, ha analizzato tutti i testi poetici giunti, adottando come criteri di scelta la profondità del sentire, l’originalità e la capacità espressiva.

Le poesie vincitrici sono quelle che hanno saputo meglio cogliere, fra le altre, la tematica del concorso, facendola propria attraverso una declinazione originale e personale. I testi hanno saputo commuovere ed emozionare i giurati, toccando corde dell’anima che non si pensava potessero essere sfiorate da dita tanto giovani.

La giuria dopo aver analizzato con cura e attenzione tutti i testi in concorso, ha decretato i vincitori di entrambe le sezioni, i quali, oltre al diploma di partecipazione, hanno ricevuto in premio numerosi libri:

SEZ. A – per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado:

1° classificata: Annamaria De Meo, classe 2A Scuola Secondaria “G. Mameli” di Salorno (BZ)

2° classificata: Cristina Coppola, classe 2C Scuola Secondaria “G.Parini” di Asti

3° classificata: Alessandra Mannello, classe 1F Scuola Secondaria “I. Calvino” di Modena

SEZ. B – per bambini della scuola primaria:

1° classificata: Malak Dahamani, classe 4A Scuola Primaria “G. Pascoli” di Asti

2° classificato: Diego Penasso, classe 4A Scuola Primaria “Bottego” di Quarto d’Asti

3° classificata: Ambra Scano, classe 4A Scuola Primaria “G.Pascoli” di Asti

Nella sezione scuola primaria è stato anche assegnato un premio speciale a Yasmine Behaddad, della 4A Scuola Primaria “G.Pascoli” di Asti, per l’originalità della poesia intitolata “Il tappeto della mia casa”.

Le opere premiate e selezionate saranno pubblicate in un volume a cura dell’Associazione e sul sito dell’IC3 “A.Chiappino” di Asti.

“Il concorso, alla sua prima edizione, è il primo passo di un percorso che prevede per il prossimo anno scolastico diverse attività didattiche e formative, nell’ottica della promozione della lettura e della scrittura poetica come possibilità di espressione.

Un grande ringraziamento a bambini e ragazzi che hanno partecipato e ai loro docenti.

Un ringraziamento sentito alla presidente di giuria Daniela D’Alimonte e a tutti i componenti della giuria: Simona Murgia, Concetta Galfo, Agata Maria Caruso, Amanda Cordaro, Kelly Zemler, Ileana Moretti, Marco Grossi, Sandro Paciocco, Irene Conte” commentano i promotori dell’iniziativa.