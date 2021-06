Asti, al via il ciclo di incontri per genitori separati: iscrizioni entro domani

Nell’ambito del progetto “Verità”, realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in collaborazione con la Regione Piemonte, il Consultorio Familiare F. Baggio si fa promotore di un’iniziativa che costituisce una novità sul territorio astigiano: cinque incontri gratuiti per genitori separati.

La separazione, anche se comune a molte famiglie, è un evento che porta con sè emozioni e sentimenti difficili da affrontare da soli: rabbia, impotenza, paura per il futuro, senso di fallimento, responsabilità per i figli, difficoltà a progettare, rappresentazioni a volte errate della realtà.

Gli incontri si terranno in presenza, nel rispetto del distanziamento, con un numero massimo di 8 persone. Le date degli incontri sono: 10, 17 e 24 giugno, 8 luglio e 2 settembre.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 giugno (cifasti@libero.it – 0141/531288 attivo dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30). Conduttori: Claudia Ballario, avvocato – Dott.ssa Vanessa Bronzin, psicologa psicoterapeuta – Dott.ssa Cristina Nigra, mediatrice familiare Aimef, formatrice e conduttrice di gruppi di parola per figli di genitori separati.

Di seguito la locandina del ciclo di incontri –> LOCANDINA gruppo genitori separati