Asti, a San Marzanotto un’apericena a favore del canile di Refrancore

Giovedì prossimo, 1° luglio, è in programma un evento benefico a favore del Canile di Refrancore.

Al circolo di San Marzanotto, in località San Marzanotto Piana, si organizza un’apericena a buffet, evento benefico a favore dei cagnolini ospiti della struttura.

L’appuntamento è per giovedì 01 luglio dalle ore 18.30. Prenotazioni entro il 27 giugno, telefonare al numero 351/6333.633

Il costo dell’ingresso è di 15 euro, per i bambini dai 7 ai 12 anni ridotto a 7 euro, per i bambini da 0 a 6 anni l’ingresso è gratuito.