Assemblea dei soci Progeo 2020: rinnovato il consiglio direttivo

Ieri mattina, sabato 26 giugno, nella naturale cornice della sede del Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Asti, si è tenuta l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione di Protezione Civile dei Geometri di Asti Odv. Con la partecipazione di 24 su 37 soci, si sono svolte le elezioni del rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024.

Dopo i saluti del Sindaco di Asti Maurizio Rasero e del Presidente del Coordinamento Territoriale Valter Marenco, il presidente uscente Danilo Baggio ha esposto la relazione delle attività svolte nel 2020.

L’anno è stato caratterizzato dalla pandemia che ha limitato le attività in termini di operatività, che si sono concentrate su quelle connesse al COVID-19, prevalentemente trasporto materiale sanitario alle RSA e strutture di assistenza astigiane a molte iniziative. Non sono state mancate gli interventi di protezione civile, sotto l’egida del Coordinamento territoriale, due emergenze su tutte a Limone Piemonte e a Nonantola.

L’anno 2020 ha visto la crescita esponenziale delle donazioni del 5×1000 a favore della Progeo Odv. Infatti si è passati da una donazione di poco più di 400 euro del 2018 agli oltre 2700 euro del 2020. E’ un importantissimo riconoscimento da parte di tutti quei cittadini che hanno riconosciuto il lavoro fatto, sempre in crescita, della Progeo Odv.

Al termine, il presidente uscente Baggio ha ringraziato tutti i volontari per la disponibilità e per il tempo dedicato alle attività di protezione civile e di volontariato, nonostante i rischi connessi al Covid 19 e il CSVAA per aver dato alla Progeo la possibilità di intessere relazioni con altre associazioni del mondo del volontariato astigiano.

Oltre al saluto del Sindaco, sono stati apprezzati i saluti degli Assessori comunali Mariangela Cotto (Politiche Sociali), Marco Bona (delega alla protezione civile) e Stefania Morra (Patrimonio). Agli amministratori comunali è stata illustrata l’attività della “squadra calabroni” fortemente voluta dal consiglio direttivo uscente perché ritenuta un importante servizio a favore della collettività, soprattutto in questo periodo estivo, per la crescente formazione di nidi di calabroni e vespa velutina.

Si è poi proceduto al rinnovo del consiglio direttivo, con le votazioni che hanno visto l’elezione per il triennio 2021-2024 di Danilo Baggio, Pasquale Attianese, Maurizio Monacò, Massimo Monacò e Salvatore “Gianni” Faita. Il nuovo consiglio si riunirà a breve per definire le cariche statutarie. Confermati il segretario Enrico Lodi e il tesoriere Giuseppe Ballario.