Asl Asti: niente ticket su visite ed esami di controllo per i pazienti ricoverati per Covid

Per i prossimi due anni, i pazienti colpiti da Covid-19 in forma grave, per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero, usufruiranno dell’esenzione totale dal ticket sanitario sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali di monitoraggio (follow up) a seguito del virus.

Lo prevede una misura contenuta nel decreto Sostegni bis e adottata dalla Regione Piemonte: l’esenzione sarà valida fino a maggio 2023.

Per richiederla occorre rivolgersi agli sportelli per la scelta/revoca del medico e per le esenzioni ticket dell’Asl di Asti, presentando una certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica che attesti le dimissioni dopo ricovero ospedaliero per un quadro Covid-19 correlato.

Intanto, l’Asl At potenzia il numero di telefono 0141 484090 dedicato ai cittadini che hanno già ricevuto la convocazione per la vaccinazione anti-Covid e intendono chiedere informazioni e chiarimenti in merito all’appuntamento.

L’orario del centralino viene infatti esteso: a partire da lunedì 14 sarà in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14. In questi stessi orari continuerà a essere attivo anche il servizio di call center per l’emergenza Covid 0141 484952, istituito dall’inizio della pandemia.