Asl Asti, istituite nuove date per le vaccinazioni agli over 60

L’Asl di Asti ha istituto per le prossime settimane cinque sedute straordinarie di vaccinazione riservate alle persone over 60, con l’obiettivo di incrementare il più possibile la copertura vaccinale anti-Covid, secondo le indicazioni regionali e nazionali.

Nel corso delle sedute i cittadini riceveranno il vaccino Johnson & Johnson, che come noto richiede la somministrazione di un’unica dose.

IL CALENDARIO

per l’ambito Asti Nord:

-venerdì 9 luglio ore 14-18 Centro Montexpò Montiglio

-mercoledì 21 luglio ore 14-18 Centro Montexpò Montiglio

per l’ambito Asti Centro:

-mercoledì 14 luglio ore 13-19 ospedale Cardinal Massaia – Asti

-giovedì 15 luglio ore 13-19 ospedale Cardinal Massaia – Asti

-martedì 27 luglio ore 9-17 Hub via Guerra 11 – Asti

per l’ambito Asti Sud:

-sabato 10 luglio ore 10-18 Foro Boario – Nizza Monferrato

-mercoledì 21 luglio ore 10-18 Foro Boario – Nizza Monferrato

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

È possibile prenotarsi in due modi:

-scrivendo una mail all’indirizzo dedicato vacciniover60@asl.at.it, in cui si indicano i propri dati (nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico), oltre a sede e data di preferenza.

-segnalando la volontà di vaccinarsi al proprio medico di famiglia, che provvederà a inviare via mail i dati del proprio assistito.

Tutte le persone che hanno aderito verranno richiamate per la definizione della data e dell’orario dell’appuntamento.