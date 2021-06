Aria di festa alla Scuola Alberghiera di Asti: premiato il vincitore del concorso “A new Lot”

Si è svolta martedì 8 giugno nella sede di Asti la premiazione del concorso “A new Lot” dedicato agli aspiranti chef del corso Tecnico di Cucina.

A decretare il vincitore una giuria d’eccezione presieduta dal grande Piero Fassi, storico ristoratore astigiano e composta da 3 giovani protagonisti dell’enogastronomia locale, il famosissimo Diego Bongiovanni, il promettente chef Fabio Secci della “Locanda del Centro” di Castiglione Falletto e il giovane talentuoso Luca Piras del ristorante “Vicolo Battisti” di Asti.

A sorprendere la giuria per aver creato un menu degustazione ispirato alle tradizioni, rivisitato in chiave moderna, l’allievo Denis Morbelli. A lui va il merito di aver ideato e proposto un menù delicato e raffinato molto apprezzato dai giudici della gara.

“A Denis va il nostro augurio per una brillante carriera come chef!” commentano dall’Istituto Alberghiero di Asti.