Aprono le selezioni per il cantiere di lavoro per disoccupati

La Città di Asti promuove un progetto di Cantiere di Lavoro riservato a persone disoccupate che alla data di pubblicazione del bando siano residenti nel Comune di Asti e abbiano compiuto 45 anni. Inoltre si richiede la dichiarazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente, presentabile nei casi previsti dalla normativa, con valore non superiore a €7.500,00 e l’iscrizione presso il Centro per l’impiego della Provincia di Asti. Per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, si richiede il permesso di soggiorno in corso di validità.

La selezione riguarderà 10 lavoratori/lavoratrici che verranno avviati in attività di cantiere presso i servizi comunali entro il 30 settembre 2021 per una durata di 130 giornate lavorative e un impegno settimanale di 25 ore.

Le domande, redatte sull’apposita modulistica scaricabile sul sito del Comune di Asti, devono essere inoltrate nel periodo di apertura del bando 7 giugno – 21 giugno 2021 secondo le seguenti modalità:

– tramite pec all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it – attenzione Servizio Casa e Lavoro;

– tramite raccomandata A/R da inviare al Comune di Asti – Settore Servizi sociali, istruzione e servizi educativi, all’attenzione Servizio Casa e Lavoro – Piazza San Secondo 1 – 14100 Asti (fa fede il timbro postale);

– presso lo Sportello di Segretariato Sociale, Via Natta 3 Bis lato parcheggio, previo appuntamento al seguente recapito telefonico 3341155614 dedicato, che sarà attivo a partire da giovedì 3 giugno 2021 con il seguente orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

“I cantieri sono un’opportunità per accedere al mondo del lavoro rivolto alle persone in cerca di occupazione e in condizioni di svantaggio” dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto. Pertanto questa amministrazione agevola e sostiene le diverse azioni pensate per particolari categorie di persone al fine di diminuire i fenomeni di povertà ed emarginazione sociale.