Andrea Cerrato confermato Presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte “Piemonte Incoming”

Andrea Cerrato è stato confermato Presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte “Piemonte Incoming”, la nomina è giunta questa mattina al termine dell’Assemblea dei Soci che si è tenuta presso l’Hotel Concorde di Torino.

La Federazione composta da tutti i 15 consorzi di operatori turistici riconosciuti della Regione Piemonte ai sensi della LR 14.2016 ha nominato il direttivo che coordinerà le attività di promo-commercializzazione del sistema consortile regionale per il prossimo triennio, oltre a Cerrato, già Presidente del Consorzio Operatori Turistici “Sistema Monferrato”, eletti anche Elisabetta Grasso (Direttore del Consorzio Langhe Monferrato Roero) che insieme a Livio Barello (Presidente del Consorzio Operatori Valli di Lanzo) saranno i due Vice Presidenti, Armando Erbì (Direttore di Conitours – Operatori turistici della provincia di Cuneo), Ezio Fracei (Presidente di Incoming Experience – Torino) e Maurizio Baldini (Delegato del Consorzio Lago Maggiore Holidays).

La Federazione rappresenta oltre 2.000 imprese della filiera del turismo in Piemonte, ha all’attivo una progettualità di incoming a livello nazionale ed internazionale e una fitta collaborazione con reti di agenzie turistiche e tour operator.

Piemonte Incoming, attraverso i suoi consorzi, è l’attore principale anche della felice gestione del voucher vacanza della Regione Piemonte che ad oggi ha visto la vendita di oltre 45.000 vacanze in meno di 10 mesi; al termine dell’operazione i voucher vacanza avranno generato un indotto di oltre 160.000 presenze turistiche per un controvalore che supera i 45 milioni di euro.

Tra i prossimi obiettivi anche l’utilizzo dei fondi sulla nuova programmazione europea e del Next Generation UE per progetti di commercializzazione, posizionamento e formazione.