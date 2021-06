Anche ad Asti con Protect Our Home l’evento #Ricominciada3

Domenica 13 giugno prossimo venturo, il Collegamento delle associazioni e realtà territoriali denominato “ALCE – Associazioni Libere per una Comunità Ecologica”, ha promosso la manifestazione di natura ecologica a difesa dell’Ambiente, del Territorio e del Mare denominata #Ricominciada3. La manifestazione è gratuita, senza alcuno scopo lucrativo o finalità commerciale e totalmente plastic free e l’organizzazione sarà curata in qualità capofila dall’associazione N’ SEA YET APS con la partecipazione di molte associazioni tra cui l’astigiana Protect Our Home che scenderà in campo insieme a Clean Up Pescara, Fuori Sentiero, Costa Nostra, Resistenza Terra, Clean Up Santa Severa, Passeggiate Comunitarie, Anticittà odv, Il giardino delle farfalle, Kuma, Tu Sei La Città, I pirati della plastica e Venice Calls al fine di promuovere la campagna di Educazione Ambientale #Prendi3 per un totale di 14 regioni coinvolte e 24 luoghi (per scoprirli clicca QUI).

L’evento prevede diverse iniziative. Prima di tutto la divulgazione di consapevolezza nell’adottare un comportamento individuale attento nei confronti della plastica, che sta inquinando gli oceani del mondo. Durante la manifestazione si coinvolgeranno le persone a compiere il gesto di raccolta di almeno 3 pezzi di plastica da terra e riciclarli, documentando l’azione attraverso i propri social media personali, rilanciando le foto dai canali social della campagna #Prendi3 e di tutte le associazioni partecipanti.

L’evento ha come obiettivo quello di unire diverse realtà locali dal basso, non per pulire il mare ma per fare in modo che non si sporchi mai più, soffermandosi sulla modalità (il riciclo) per educare tutti al rispetto della nostra risorsa blu per fare in modo che compiendo un semplice gesto quotidiano e condividendolo sui social media, possiamo influire, con l’esempio, per un’evoluzione comportamentale di cui abbiamo bisogno più che mai in questo periodo storico.

Le associazioni e realtà territoriali aderenti alla manifestazione #Ricominciada3 hanno iniziato un percorso di condivisione e di creazione del Collegamento “ALCE- Associazioni Libere per una Comunità Ecologica”, unite dai valori di tutela ambientale. Il Collegamento prevede un’associazione capofila per regione d’Italia per portare avanti iniziative condivise, in linea con gli SDG 2030 ONU, e incidere come acceleratori sociali per la Transizione Ecologica.

Ad Asti l’evento di domenica 13 si svolgerà in località Valmanera, ad Asti, dalle ore 10, presso il parcheggio del Ristorante La Fertè, in strada Valmanera 150, che ha sposato la causa ambientalista e dove si potrà pranzare a prezzo convenzionato dopo la raccolta. I sacchi saranno forniti dalla Ferramenta Gandolfo di Asti. Per informazioni Protect Our Home è a disposizione tramite i canali social su Facebook e Instagram.