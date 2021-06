All’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti l’anno scolastico si chiude tra podcast e video di talenti

Si rinnova l’appuntamento con il programma in podcast “Parola agli studenti”, degli alunni dell’IC di Villanova d’Asti, capeggiati dal gruppo CCR.

Da oggi, martedì 8 giugno, sarà in onda la terza puntata del notiziario, l’ultima, per quest’anno scolastico. “Per l’occasione – spiegano le referenti del progetto, professoresse Valentina Ferretti, Chiara Ruffinengo e Daniela Ventura – I ragazzi hanno voluto cimentarsi con un podcast video, che li ha impegnati in modo ancora più intenso, ma anche più divertente e stimolante”.

La puntata video sarà trasmessa sul canale Youtube della scuola, mentre sui canali Spotify e Spreaker andrà in onda la stessa puntata, ma in formato audio. “La preparazione del format sta richiedendo ai ragazzi notevole impegno e una buona dose di spirito di iniziativa e adattamento che fanno di loro dei veri giornalisti provetti. Naturalmente, come capita abitualmente a coloro che si mettono in gioco, anche i nostri ragazzi hanno bisogno del supporto e della considerazione di tutti quelli che vorranno seguirli per apprezzarne la creatività e l’entusiasmo”.

I link ai canali di trasmissione si potranno trovare sul sito dell’IC.

Ma in quest’ultimo periodo dell’anno scolastico i ragazzi sono impegnati anche su altri fronti.

Oltre al podcast e alla consueta Festa della Terra, quest’anno scolastico si concluderà anche con un contest, il “Villanova’s got talent”, già sperimentato negli ultimi anni sotto forma di festa di fine anno scolastico e riproposto adesso in una veste nuova, virtuale, come tante attività svolte nel corso del 2020/2021: chi lo vorrà potrà realizzare un video in cui metterà in luce una propria abilità (di qualsiasi ambito, si lascerà campo aperto alla fantasia). I video saranno visionati dai docenti, dal personale ATA e, durante l’ultima mattinata di scuola, l’11 giugno, da tutti gli alunni della Secondaria.

“Tutti gli spettatori voteranno il video preferito e, al termine della mattinata dell’11 giugno, saranno proclamati i vincitori – spiegano le docenti referenti di Villanova’s got talent, Elisa Fornaca e Chiara Ruffinengo – Si prevedono un primo, secondo e terzo premio, un premio originalità, e un premio per ogni categoria in gara. Si tratterà di premi simbolici e contenuti, che dovranno stimolare i ragazzi senza generare invidie e rivalità, in quanto l’intento è quello di abituare al confronto con il proprio talento e con quello dei compagni”.

I video premiati saranno successivamente pubblicati sul sito dell’IC.