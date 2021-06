All’Artom a Canelli la consegna delle borse di studio nel ricordo di Piergiorgio Robino

Si svolgerà sabato a Canelli la consegna delle borse di studio per meriti scolastici intitolata a Piergiorgio Robino,

volta a premiare gli studenti e le studentesse che, nello scorso anno scolastico, si sono distinti all’interno

dell’Istituto “A. Artom” raggiungendo una media superiore all’otto.

L’iniziativa, sostenuta e finanziata da alcune aziende del territorio canellese, è manifestazione della collaborazione tra scuola e imprese, che caratterizza da decenni le attività dell’Istituto e che si realizza anche nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro).

Quest’anno, le difficoltà connesse all’organizzazione degli eventi non hanno finora permesso di realizzare

la cerimonia, che è stata posticipata per permetterne lo svolgimento in presenza, tributando il meritato riconoscimento all’impegno degli studenti. Le borse di studio, infatti, sono attribuite per i risultati dello scorso anno scolastico, che, come tutti sappiamo, si è svolto in modo molto irregolare a partire da febbraio

a causa dell’epidemia da Covid-19: doppio merito, quindi, per questi allievi che hanno continuato a impegnarsi nello studio durante il lockdown, nonostante le lezioni a distanza discontinue, le difficoltà di connessione e le ansie legate all’incertezza del periodo.

“Le aziende del territorio – afferma il Dirigente Franco Calcagno – hanno ulteriormente confermato la loro attenzione ai bisogni dei nostri studenti, la collaborazione stretta, proficua e continua dimostra come le aziende siano

partecipi della vita sociale e non solo economica del territorio, questa situazione consente alla scuola di

crescere e progredire non solamente in sede scolastica ma anche di formazione personale dell’individuo.

Le aziende esprimono in costante collaborazione le esigenze della produzione e in coordinamento la scuola

si avvicina alle esigenze espresse, consentendo il raggiungimento di obiettivi relazionali importanti.”

L’evento è in programma sabato 12 giugno, alle ore 11.30, presso la sede dell’istituto “A. Artom” di Canelli, alla

presenza del Dirigente scolastico e dei rappresentanti delle aziende coinvolte.