Alla scoperta del Monferrato con i Nut Gang Bike Tour

La Nut Gang è tornata con nuove proposte per scoprire il Monferrato in bicicletta. Elia Scaramozzino e Amedeo Garri, che i lettori di ATnews hanno imparato a conoscere la scorsa estate con le loro proposte sul territorio di Cocconato, sono pronti per far vivere un’estate su due ruote agli amanti della natura e dello sport.

Elia ed Amedeo, nel frattempo, sono diventati guide di mountain bike certificate a livello nazionale con possibilità di operare in Italia e all’estero; mettendo a disposizione la loro grande passione per la mountain bike ed il profondo legame con il territorio, sono pronti a far vivere esperienze che possano far conoscere il Monferrato, e ora anche in Langa, a tutto tondo.

Infatti, non solo si possono fare tour guidati in mountain bike, ma con la Nut Gang si arriva a creare una vera e propria full immersion nel territorio con la possibilità di inserire nella giornata pranzo, aperitivo, cena, o degustazioni di vini e prodotti tipici locali, su richiesta. Sport e enogastronomia vanno a braccetto e, per chi vuole prendersela un po’ più comoda, c’è anche la possibilità di pedalare sulle ebike, affittando bici a pedalata assistita di ErreBike.

Sono diverse le mete che Elia ed Amedeo propongono: dai sentieri nella Riserva di Valleandona, al tour della nocciola piemontese, al tour CoccoNut Bike, tour nella zona di Santo Stefano Belbo, oppure uscite personalizzate pianificate ed organizzate su misura.

Potete scoprire il pianeta Nut Gang sul sito nutgang.net e lasciarvi conquistare dall’entusiasmo di questi due ragazzi pronti a condividere esperienze speciali.

Amedeo 338 7394204

Elia 340 7212474

nutgang.info@gmail.com

