Alla Bottega Altromercato una giornata dedicata alla Cooperativa Le Ali di Costigliole d’Asti

Tra la Cooperativa della Rava e della Fava e la Cooperativa Sociale Le Ali di Costigliole d’Asti c’è una stretta collaborazione fin dal nascere di quest’ultima, da qui la volontà di organizzare diversi momenti durante l’anno di presentazione delle loro produzioni artigianali.

Le Ali sono parte attiva di Solidale Locale il marchio che la cooperativa Della Rava e Della Fava rilascia alle realtà agricole ed artigianali del nostro territorio impegnate in un’economia sociale: accoglienza, formazione ed inserimento di lavoratori di persone ‘in difficoltà’.

Inoltre da dicembre scorso è stato avviato un punto vendita in collaborazione a Costigliole d’Asti nella sede del loro laboratorio in via Marconi 36 a Costigliole d’Asti conosciuto con il format ‘Qualcosa di Buono’ con prodotti locali, bio ed equo e solidali.

La collaborazione è inoltre attiva per la parte dolciaria di cioccolata nel periodo natalizio e pasquale con produzioni personalizzate.

Sabato 19 giugno per tutta la giornata alla Bottega di via Cavour 83 sarà ospite per presentare tutta la loro linea di biscotti artigianali con nocciole prodotte sulle colline costigliolesi da questa cooperativa.

Sono state riprese e rielaborate ricette tipiche costigliolesi: il turcet classico o con farina di mais e gocce di cioccolato, il fiore di nocciola, il frollino alla cannella goloso con nocciole e gocce di cioccolato.

Naturalmente non mancheranno le nocciole che verranno presentate sia sgusciate che tostate.

GIORNATA CON LEALI 19-06-2021