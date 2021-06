Alba: aggiornamento emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 14 di cui 1 ricoverato, i decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72 mentre i guariti da inizio pandemia 1339.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“Il numero dei contagi è di nuovo leggermente salito, un importante monito per tutti a mantenere ancora i corretti comportamenti – commenta il sindaco Carlo Bo -. Buone notizie arrivano invece dall’Asl Cn2. Nel territorio di competenza questa settimana è stato raggiunto il grande risultato di una copertura vaccinale del 50% per quanto riguarda la prima dose, relativamente alla popolazione vaccinabile, e negli scorsi giorni sono state superate le 100.000 dosi totali di vaccino somministrate presso i centri vaccinali dell’Asl, di cui 72.908 prime dosi e 34.111 seconde dosi. I ricoveri Covid all’ospedale Ferrero sono 9 di cui 0 in intensiva”.

Si ricorda che è possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it e si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria per la salute di tutti i cittadini.