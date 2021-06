Al via nell’Astigiano la raccolta firme promossa da Lega e Partito Radicale per sei referendum sulla giustizia

Questa mattina, lunedì 28 giugno, presso la sede astigiana della Lega, si è tenuta la conferenza Stampa di presentazione dell’avvio della campagna di raccolta firme per il referendum sulla giustizia, promosso da Lega e Partito Radicale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Segretario Provinciale Lega Salvini Premier Onorevole Andrea Giaccone; il Rappresentante del Partito Radicale Daniele Robotti; il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso; la Responsabile Provinciale per il referendum Monica Amasio e l’Assessore Comunale Città di Asti Marco Bona.

Sono sei i quesiti referendari, con una breve spiegazione fatta dai proponenti, per cui verranno raccolte le firme:

1) Riforma del CSM

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti. Oggi su capacità e competenza prevale il sostegno delle correnti: con il sì al referendum, se ne elimina il peso nella selezione delle candidature, colpendo il “correntismo” e il condizionamento della politica sulla giustizia.

2) Responsabilità diretta dei magistrati

Il cittadino colpito da accuse inesistenti o che finisce in carcere da innocente oggi non può chiedere direttamente conto al magistrato dei suoi errori. Ci si può rivolgere genericamente contro lo Stato, che poi dovrebbe rivalersi sul singolo magistrato, ma di fatto chi ha sbagliato non paga quasi mai. Votando sì, introduciamo la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha commesso l’errore, così come vuole l’art. 28 della Costituzione. Tutti i pubblici funzionari devono essere responsabili e pagare per abusi, azioni dolose o gravi negligenze.

3) Equa valutazione dei magistrati

La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei quali, però, decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. Questa sovrapposizione tra “controllore” e “controllato” rende poco attendibili le valutazioni e favorisce la logica corporativa. Col referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell’Università e dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione.

4) Separazione delle carriere dei magistrati

Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d’un tratto, diventano giudici. Con un sì chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice che sia veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con le “porte girevoli”, basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.

5) Limiti agli abusi della custodia cautelare

Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano commesso alcun reato e prima di una sentenza anche non definitiva. Eliminando la possibilità di procedere con la custodia cautelare per il rischio “reiterazione del medesimo reato” faremo in modo che finiscano in carcere prima di poter avere un processo soltanto gli accusati di reati gravi.

6) Abolizione decreto Severino

La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto. Il referendum elimina l’automatismo e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione dai pubblici uffici.

Per la raccolta firme saranno organizzati dri gazebo in diverse piazze astigiane a partire da venerdì 2 luglio (nei prossimi giorni sarà comunicato il calendario del fine settimana).

Sarà anche possibile firmare presso la sede di tutti i comuni della provincia di Asti.