Al via il “Piano Estate” dell’IIS Vittorio Alfieri di Asti, un ponte per un nuovo inizio

Al via una serie di progetti offerti dalla scuola nell’ambito del Piano Estate 2021 e intesi come un vero e proprio ponte per un nuovo inizio dopo i vari lockdown a causa della pandemia.

L’IIS V. Alfieri ha attivato, a partire dal mese di luglio, attività laboratoriali che coinvolgono tutti gli studenti che, su base volontaria, vorranno trascorrere qualche settimana a scuola, per potenziare non solo competenze disciplinari, ma anche e soprattutto relazionali, competenze che accompagneranno verso un nuovo anno scolastico e che permetteranno ai ragazzi approfondimenti, incontri e scoperte di realtà esterne, come quella del territorio e di esperti, sviluppo delle proprie creatività artistiche, occasioni per fare nuove amicizie.

Tante e varie le iniziative laboratoriali messe in campo dai docenti che – coordinati dalla Dirigente Maria Stella Perrone – spaziano nei vari campi del sapere e intendono la scuola come uno spazio di riconoscimento di sé e degli altri, un momento in cui ci si confronta e ci si arricchisce.

Così il restauro delle sculture, la recitazione teatrale e quella cinematografica, il laboratorio filosofico, il corso di lingua e cultura giapponese, un po’ di gossip storico, il cineforum, riordinare la

scuola, il corso di fotografia, i corsi di pianoforte e il laboratorio di composizione musicale, l’art and talk, la caccia al tesoro digitale, la web reputation, inventiamo un gioco, adotta un parco, diamo colore ai nostri muri, una scuola per tutti saranno un vero e proprio ponte per ricominciare, una vera e propria esperienza di vita in cui ognuno, docenti ed allievi, potrà esprimersi, creare, crescere e camminare tutti insieme, verso un futuro nuovo in cui ritrovare una socialità solo temporaneamente smarrita.