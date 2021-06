A Villanova d’Asti fervono i preparativi per la due giorni di Festa della Musica

Due giorni di musica organizzati dalla Pro Loco di Villanova D’Asti con il Comune animeranno la cittadina astigiana sabato 26 e domenica 27 giugno.

Si parte sabato 26 giugno dalle 20.30, saranno presenti sul palco: Cornio (cantautore Torino), Valerio Vigliaturo (cantautore Chieri), Adriana Benotto & Andrea Mattana Renon (cantanti Villanova), Marinella Tenaglia (cantautrice Torino), Our Street (rock band). Ma non mancheranno i Dj con Daniele Ronco (Villanova) e il giovane RVB3N (Valfenera) che diffonderanno musica d’ascolto selezionatissima prima e durante lo spettacolo.

La domenica invece si passa alla musica colta alle 17.00 con la Filarmonica Villanovese diretta da Giovanni Gamba, il Coro Alpino “La Bissoca” diretto da Giorgio Tiberini, il Coro giovanile “Full of Life” diretto da Francesca Gilli.

Il coordinamento artistico è dello scrittore Max Ponte che presenterà l’evento con Francy Love di VR AUDIO (service audio), mentre l’organizzazione è seguita da Maria Anna Butera, presidente della Proloco. L’idea è quella di offrire un’occasione di ripartenza per gli artisti e di ascolto d’alto livello per i presenti. Lo spettacolo – che si svolgerà sotto il padiglione aperto della Piazza del Mercato – si terrà in sicurezza, con posti a sedere distanziati, e seguendo il protocollo anti-covid.

Una novità: sarà presente all’evento di sabato 26 giugno anche l’Ape rossa di “Pagine Erranti”, un giovane libraio astigiano che è noto per la sua presenza nei mercati locali, per l’occasione avrà libri dedicati al mondo della musica. Villanova riscopre così la sua vocazione musicale già affrontata in una diretta video molto seguita nel gruppo “Villanova d’Asti, cultura e turismo” alla quale parteciparono i maestri Sergio Delmastro, Giovanni Gamba, Giorgio Tiberini.

L’ingresso per sabato 26 e domenica 27 giugno è libero fino ad esaurimento posti. Per info: 3347410978