A San Damiano d’Asti attenzione massima all’ambiente: due nuove importanti iniziative

Uno dei punti cardine dell’attuale amministrazione comunale di San Damiano d’Asti, sin dal suo insediamento, è l’attenzione all’ambiente.

E proprio in quest’ottica si vanno ad inserire due nuove iniziative.

Sabato prossimo, 26 giugno alle 17, si terrà l’inaugurazione della nuova area verde attrezzata per i cani presso Via F.M. Franco, retrostante agli impianti sportivi.

Nell’invitare i cittadini proprietari di cani all’inaugurazione, che si terrà nel massimo rispetto delle normative anticovid in vigore, il sindaco Davide Migliasso rinnova il suo appello: “Ribadisco l’invito a non lasciare abbandonati escrementi degli animali, a rispettare l’ambiente ed il decoro urbano.”

La seconda iniziativa è la manifestazione d’interesse per la Concessione in comodato d’uso gratuito di alcuni terreni comunali in zona industriale, che sono un centinaio circa.

L’avviso pubblico è rivolto alle Associazioni di volontariato e altre organizzazioni private.

L’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione fattiva del “privato sociale” per contribuire al decoro del patrimonio comunale e valorizzare esempi di cura di salvaguardia e rispetto della natura.

Le Associazioni od organizzazioni private dovranno presentare, entro le ore 14,00 del giorno 24/06/2021, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Damiano d’Asti – piazza Libertà n. 2, 14015 San Damiano d’Asti, la propria documentazione in plico chiuso recante la dicitura:

“Manifestazione d’interesse progetto di risanamento, pulizia e riqualificazione ambientale di aree verdi zona industriale”.

La manifestazione d’interesse potrà essere trasmessa anche via pec al seguente indirizzo: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it.

Per consultare l’avviso completo clicca qui —->>>> https://www.municipiumapp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/4/8/3/6/5/San_Damiano_AVVISO-.pdf