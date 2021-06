A Cocconato patentino e corso formativo per i proprietari di cani: iscrizioni aperte

Il Comune di Cocconato in collaborazione con “Bau Bau Bicocca” associazione sportiva dilettantistica affiliata Aics che si occupa di addestramento e turismo cinofilo e naturalistico, propone per i giorni di sabato 26 e domenica 27 giugno un corso formativo per i proprietari di cani in vista del rilascio del “patentino”.

Si tratta di un percorso di formazione previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 26 novembre 2009 i cui fruitori sono i detentori, di cani. I corsi previsti in tale decreto hanno infatti come scopo quello di informare i proprietari di cani sulle loro responsabilità, in modo che si possano prevenire comportamenti eventualmente pericolosi e dannosi da parte del cane stesso.

Tra gli obblighi per i detentori di cani ci sono ad esempio l’utilizzo sempre del guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; la museruola, rigida o morbida, da portare con sé e da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; l’acquisizione di un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; l’assicurazione da parte del proprietario che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive; la raccolta delle feci in ambito urbano.

Sempre secondo il decreto questi corsi devono essere organizzati dai comuni a livello locale, congiuntamente con le Aziende Sanitarie locali.

A questo scopo l’Amministrazione comunale di Cocconato ha deciso di intraprendere questo percorso con il corso in programma il 26 e 27 giugno.

La parte teorica del corso si terrà nel salone comunale in via Rosignano dalle 9:30 alle 13 di sabato (possibilmente senza cane), mentre domenica è prevista una parte pratica presso l’ASD ”Bau Bau Bicocca” (Cerreto d’Asti) dalle 9 alle 12,30 e una seconda parte parte teorica (possibilmente senza cane) dalle 14 alle 17 nel salone comunale di Cocconato.

I relatori saranno: Franco Fassola, laureato in Medicina Veterinaria, svolge l’attività di Medico Veterinario, esperto in comportamento, responsabile del reparto Medicina Comportamentale dell’Istituto Veterinario di Novara presidente SISCA dal 2011 al 2014, autore del libro ‘”Educare e rieducare il cane”’ e co-autore del testo scientifico ‘”Medicina comportamentale del cane, del gatto e di nuovi animali da compagnia”’; Mauro Moretta veterinario dell’ASL TO3, referente con consulenza gratuita allo sportello di promozione della “corretta relazione uomo-cane”, ha realizzato diverse edizioni del “patentino” ed è autore del libro “Io vivo con un cane” presentato presso il Comune di Asti nel 2018; Lara Irico, veterinaria Asl Servizio Sanità animale “Gli obblighi di legge del buon proprietario”; Fulvia Dorigo, veterinaria Asl Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, referente benessere animale “Uomo e cane, un’amicizia antica” e “Il benessere del cane”.

Relatrice di inizio e fine corso Franca Qualizza, presidente Bau Bau Bicocca, addestratrice, handler ENCI – IAA/Pet Therapy.

Il corso si concluderà domenica 27 giugno con la consegna dell’attestato, il rinfresco e i saluti finali presso il salone in via Rosignano. Il tutto si svolgerà secondo le normative vigenti anticovid.

Prenotazione entro e non oltre il 23 giugno. Per Info e prenotazioni: 338 2051167 anche whatsapp o via emaila: around.allife@gmail.com

[Nella foto Franca Qualizza con Aischa (4 anni): insieme lavorano e collaborano in progetti di Pet Therapy (IAA Interventi Assistiti con gli Animali)]