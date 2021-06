A Cocconato la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia

Cocconato si veste d’arte e d’amore, con la partecipazione come borgo del Piemonte, insieme a Neive e Garessio, all’iniziativa La Notte Romantica dell’Associazione Borghi più belli d’Italia.

Quella di quest’anno sarà la sesta edizione dell’evento che, nel 2019, ha visto la partecipazione di circa 200 borghi e un numero di visitatori complessivi di circa 1 milione (su tutti i borghi che avevano aderito). L’iniziativa si svolgerà, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate, quindi il 26 giugno 2021.

L’edizione di quest’anno è completamente dedicata all’Amore e al romanticismo: la sera del 26 giugno tutti i borghi che hanno aderito, dunque anche Cocconato, proporranno un programma di eventi e iniziative a tema Amore. Verrà dato quindi largo spazio a cene a lume di candela, visite guidate, mostre, installazioni, recital di poesie, rappresentazioni teatrali, musica e balli. Tutto a tema Amore. La novità di quest’anno sarà il focus l'”Amore per l’Arte”, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi, i quali dovranno scegliere un’arte di riferimento (pittura, scultura, teatro, cinema, danza, ecc.) e incentrare gli eventi su di essa.

Cocconato parteciperà chiudendo via Roma e trasformandola in una galleria d’arte a cielo aperto con opere e quadri di artisti locali. La cena, preparata dalla Proloco, in collaborazione con uno chef, si terrà nella Piazza del collegio, allestita appositamente per la cena romantica a lume di candela, e sarà arricchita dalla musica del violino di Anna Vladi. Alle 24 Cocconato si unirà a tutti i Borghi più belli d’Italia per il bacio di mezzanotte. Sarà una cena a km zero, con un menù pensato per utilizzare e valorizzare tutti i prodotti del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, abbinati ai vini delle cantine del territorio, al costo di 35 euro. E’ obbligatoria la prenotazione allo 0141-907007.

Come ogni anno il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso, sarà servito durante le cene a lume di candela organizzate dai ristoranti dei borghi che aderiranno all’evento. Quest’anno il dolce è firmato da Simone Rugiati: lo chef-influencer ha creato in esclusiva per I Borghi più belli d’Italia il Pensiero d’Amore by Simone Rugiati. Black Passion: Fondant al peperoncino, fragole e chantilly.

Anche se la protagonista è l’amore, la cena sarà aperta a tutti, anche alle famiglie, non solo alle coppie. Sarà inoltre possibile pernottare presso le strutture ricettive di Cocconato, a prezzo convenzionato. Per info e prenotazioni: Comune 0141-907007 oppure mandare una mail amministrativo@cocconato.info