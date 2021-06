A Castiglione Tinella la decima edizione di “Aspettando il Trail del Moscato”

E’ a Castiglione Tinella che martedì 15 giugno alle ore 20 si disputa la decima edizione della corsa podistica non competitiva e ludico-ricreativa “Aspettando il Trail del Moscato” Corsa tra le VIGNE SCRITTE.

Si tratta della prima tappa di una serie di manifestazioni ed eventi organizzate per promuovere il territorio delle Langhe del Moscato, e la gara-evento dell’“Ultra Trail del Moscato” che si disputa il 26 settembre a Santo Stefano Belbo coinvolgendo tutto il territorio di produzione del Moscato.

La tappa di Castiglione Tinella è particolare e per certi versi unica. Il percorso è stato tracciato completamente immerso nei vigneti del Moscato tra le dolci colline dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si snoda attraverso i sentieri mappati e cartografati dal Comune attraverso 6 VIGNE SCRITTE dove sui filari sono stati allestiti dei versi poetici a caratteri cubitali visibili da lontano, che raccontano la storia dei vigneti, dei contadini e del loro lavoro quotidiano che ha trasformato queste terre in un immenso e magnifico quadro vitivinicolo. Una installazione unica al mondo.

Una gara che si prefigge di far conoscere agli atleti il territorio anche dal punto di vista culturale e gastronomico, per uno sviluppo turistico a 360°. La corsa passa infatti per cantine, agriturismi, dal Santuario del Buon Consiglio, dai luoghi della Contessa di Castiglione. La lunghezza è di 10 km con partenza alle ore 20 dalla Piazza XX settembre di Castiglione Tinella.

Iscrizione on line sul sito www.dynamic-center.it/eventi o sul posto entro le ore 19:45. Ci si può iscrivere anche come camminatori.

Nella quota è previsto un pacco partecipazione e un Lunch Bag. Al termine, premiazioni con omaggi ai gruppi più numerosi. Assistenza sul percorso e Ambulanza.

Costo iscrizione: 10 euro. Info: www.dynamic-center.it – mail: info@dynamic-center.it – cell: 320.814142.