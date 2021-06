A Castelnuovo Belbo consegnata dall’amministrazione comunale la costituzione ai neodiciottenni

Ieri, mercoledì 2 giugno, è stata consegnata la Costituzione ai neodiciottenni nel salone municipale del Comune di Castelnuovo Belbo.

Alla cerimonia, oltre al Sindaco Aldo Allineri, il suo Vice Luigina Terzano e l’Assessore alle politiche giovanili Claudio Bevilacqua, sono intervenuti il consigliere provinciale Angelica Corino e Don Felice Sanguinetti.

Il primo cittadino rivolgendosi ai giovani diciottenni Bugnano Arianna, Atanasov Boban, Flaccadori Andrea e Schillaci Stefano leggeva il discorso:

”Oggi 2 giugno si festeggia la festa della Repubblica ed è il giorno in cui gli italiani e le italiane, per la prima volta, hanno potuto votare e decidere per il futuro del loro paese.

Per voi, che avete 18 anni, la consegna della Costituzione non è darvi un libro da mettere in un cassetto è un messaggio di nuove responsabilità, ora siete adulti.

Siete giovani, state cercando un posto nel mondo e siete pieni di insicurezze, come è giusto che sia e l’ultimo anno trascorso con il COVID ha fatto capire a tutti noi cosa significhi davvero la libertà e quanto questa sia fragile.

Ricordatevi che dalla vostra, avete l’orizzonte, dovete permettervi di guardarlo e sognare anche se le cose vi sembrano impossibili. Fatelo, non limitatevi mai, se davvero desiderate qualcosa, se avete individuate la vostra direzione ….andate, camminate, prendete per mano chi guarda dalla vostra parte, se qualcuno cambia rotta e vi giudica proseguite, non lasciate che gli altri vi fermino solo perché la pensano diversamente. Dovete avere la forza e la determinazione di proseguire, qualche volta anche da soli. Non importa da dove venite, non importa dove vivete, non importa in quale momento è attualmente la società.

Ci siete voi, contate voi e i vostri sogni,

siete il nostro e soprattutto il vostro futuro!

Impegnatevi e vivrete in un mondo migliore!

Grazie ragazzi! “.

Nel portare i saluti del Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, il consigliere Angelica Corino ha ricordato che la celebrazione della Festa della Repubblica racchiude in sè i valori e i sacrifici fatti dai giovani negli anni quaranta, i quali hanno contribuito al riconoscimento del diritto di voto per tutti i cittadini e le cittadine che avevano 21 anni di età. Oggi dobbiamo agire con lo stesso spirito impegnandoci per il nostro presente e per il futuro.

Don Felice Sanguinetti rivolgendosi ai ragazzi raccontava che nella lettera ai Cristiani di Filippi, San Paolo invita a “comportarsi da cittadini degni del Vangelo”. Questo ci dice che non si può essere degni del Vangelo senza essere autentici cittadini. Questo vuol dire farsi carico di “tutti gli uomini” a partire dalla preghiera. Il nostro augurio e la nostra richiesta è che voi possiate diventare testimoni credibili tanto dei valori evangelici che di quelli costituzionali.