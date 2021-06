A Calosso arriva il “Magic&Music Show” per tutta la famiglia con Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie

A Calosso, nell’ambito delle iniziative di “Calosso c’è”, sabato 10 luglio è in programma un evento dove saranno protagoniste la magia e la musica. Segnatevi la data e non prendete altri impegni perchè a dare vita allo spettacolo “Magic&Music Show” saranno Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie per una serata ricca di emozioni grazie ai due artisti.

Gabriele Mago Gentile è un prestigiatore, illusionista e anche pianista che da vent’anni lo si può vedere in TV in tante trasmissioni famose, come Gulp Magic, lo Zecchino d’Oro, Voyager, La Posta di YoYo, Domenica In, Uno Mattina, I Fatti Vostri, Storie Italiane, Attenti a Quei Due, Scherzi a Parte, Cominciamo bene, Disney Club, varie edizioni di Telethon, Italia Si, Mille e un libro, Natale con Yoyo, TG Gulp, Parapapà, Le cose cambiano, Guess my Age, I Soliti Ignoti e molti altri.

Nicole Magolie è una cantante internazionale, sudafricana di nascita ed italiana di adozione. Ha una voce straordinaria ed è stata è protagonista in televisione su RaiDue di Voice Anatomy, con Pino Insegno.

Nello spettacolo di sabato 10 luglio a Calosso Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie si esibiranno mettendo insieme musica e magia per incantare il pubblico, con uno show unico che appassionerà tutta la famiglia, per una serata ricca di stupore e divertimento.

L’appuntamento è per sabato 10 luglio alle 21,30 presso lo straordinario parco del Castello messo a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri. E’ consigliata la prenotazione al 349.8797639 (whatsapp o sms).