A Calliano la premiazione della Borsa di Studio “Teresa Rosmino Bonvicino”

Si è svolta ieri, giovedì 3 giugno, la premiazione della Borsa di Studio “Teresa Rosmino Bonvicino” alla presenza del figlio Dott. Albertolomeo Bonvicino. Come sempre da 15 anni, tanta è l’emozione e la commozione nel vivere gli ultimi giorni di scuola degli alunni della classe quinta, sentimenti che si uniscono all’apprensione di una prova che segna, in qualche modo, il passaggio ad un altro ciclo di scuola.

Il dott. Bonvicino ha ricordato, nel suo intervento, la figura dell’amata mamma, della sua Borsa di studio vinta nell’a.s. 1920.1921, quando lei stessa frequentava la quinta elementare appena istituita, prima volta a Calliano, del premio di 100 lire equivalente ad un milione di lire e di come ha intensamente voluto che venisse data proprio la stessa cifra ovvero di 500 euro al vincitore dei nostri tempi.

Ricordi sempre affascinanti, quelli del Dott. Bonvicino, per quello che per tutti è il fascino del tempo passato e l’importanza di salvarlo nelle nostre memorie e vite. L’attestato scrive queste parole Con l’augurio che tu possa sempre adoperare nella vita la scrupolosità e la diligenza dimostrata nella scuola. Se più bello della vita non c’è niente, il tempo passato non torna più, ma lo studio sarà sempre il timone delle tue future scelte. Saranno elementi che rimarranno impressi nella mente e nel cuore non solo di chi ha vinto, ma di tutti noi.

Il tema che riportava la traccia “Con quali sentimenti, verso i tuoi famigliari ed i tuoi insegnanti, pensi al Tuo futuro percorso scolastico e di vita”, chiuso in una piccola busta bianca, confezionata da Teresa Rosmino personalmente, ha fatto vincere, per il suo svolgimento corretto nella forma e profondo di significato nel contenuto, Chiaramonte Eloise.

La festa è stata allietata da una esibizione alla tastiera degli alunni di classe quinta preparati e diretti dalla maestra Cinzia Franco.

Ad Eloise i complimenti di tutti noi con il cuore, del Dott. Bonvicino, del nostro Dirigente scolastico Ferruccio Accornero, sempre partecipe, del Sindaco Paolo Belluardo, ma soprattutto delle insegnanti commissarie d’esame Elisa Bosso e Maria Rita Laio che con cura ed attenzione hanno valutato il tema come il migliore della classe.