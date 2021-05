Voucher scuola 2021-2022, aperto il nuovo bando della Regione Piemonte

Il comune di Asti porta a conoscenza che la Regione Piemonte informa che è aperto il nuovo bando per il voucher scuola 2021 -2022

La Regione Piemonte informa che il bando per il contributo al diritto allo studio non universitario si aprirà questa mattina, martedì 11 maggio 2021, alle ore 12.00 e si chiuderà venerdì 18 giugno 2021 alle ore 12.00.

La domanda è disponibile al sito: https://www.piemontetu.it/home scorrendo la pagina alla Sezione Tu Istruzione ed è accessibile con credenziali SPID o quelle utilizzate precedentemente, se ancora valide.

E’ possibile prepararsi con anticipo compiendo quattro passi importanti:

– dotarsi dell’Isee 2021

– richiedere le credenziali Spid

– registrarsi sulla piattaforma PiemonteTu

– attivare le notifiche per il servizio “TUIstruzione – Voucher Scuola” nella sezione “Configurazione notifiche”

Cambiano le modalità di presentazione della domanda: quest’anno non sarà più effettuata su Sistema Piemonte ma su Piemonte Tu, il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, che consentirà una compilazione più semplice e veloce, anche da smartphone.

Per aiutare le famiglie e gli studenti, un breve videotutorial realizzato dalla Regione Piemonte – in collaborazione con Csi Piemonte – spiega in modo chiaro tutto quello che è necessario sapere per prepararsi al nuovo bando.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022

Chi non potesse provvedere da sé alla compilazione della domanda, potrà recarsi agli sportelli dei caf/caaf di Asti, convenzionati con il Comune di Asti/Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi Educativi, per avere un sostegno alla compilazione della domanda.