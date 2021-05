Villanova D’Asti paese della musica: incontro in rete con tre maestri villanovesi

In diretta martedì 18 maggio alle ore 21.00 nel gruppo Facebook “Villanova d’Asti, cultura e turismo” lo scrittore Max Ponte dialogherà con tre protagonisti della musica, i maestri villanovesi: Sergio Delmastro, clarinettista, docente al conservatorio, direttore d’orchestra; Giovanni Gamba, direttore della Filarmonica Comunale; Giorgio Tiberini, direttore del Coro Alpino La Bissòca.

“In questo incontro informale – afferma Max Ponte – si parlerà della ricchezza del patrimonio musicale villanovese. Dalla storia della banda agli eventi nazionali e internazionali dei musicisti villanovesi, racconti, aneddoti e prospettive. Sono numerosi – per un paese come Villanova d’Asti – i protagonisti della musica (colta e popolare) che si sono distinti in questi anni. Credo che uno dei tratti distintivi della nostra cittadina sia proprio la cultura musicale, un vero dato antropologico, da indagare e da sviluppare”.

L’incontro è uno spazio di discussione prima di riportare al musica dal vivo con un concerto che potrebbe tenersi a Villanova già a fine giugno con l’organizzazione della Proloco.

Per seguire l’incontro è sufficiente collegarsi al gruppo FB “Villanova d’Asti, cultura e turismo”.