Villanova d’Asti: contributi una tantum per famiglie in difficoltà

L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Villanova d’Asti, nel quadro delle azioni per il contrasto della crisi economica, intende procedere all’erogazione di contributi una tantum ad anziani e famiglie in stato di bisogno. La domanda potrà essere presentata da martedì 1 giugno a giovedì 15 luglio.

Potranno rientrare tra i beneficiari dell’iniziativa, i cittadini villanovesi che rispettano i seguenti requisiti:

– residenza nel Comune di Villanova da almeno 12 mesi alla data di apertura del bando (01/06/2021);

– possesso di reddito ISEE da certificazione in corso di validità, uguale o inferiore a € 13.500,00;

– residenza nell’abitazione sulla quale sia stato contratto mutuo per acquisto 1^ casa oppure locazione, del valore annuo (escluso utenze e condominio), non inferiore ad € 3.000,00; nel caso di coniugi legalmente separati, l’accesso al contributo è consentito solo al coniuge affidatario dei figli in via prevalentemente, ovvero con cui i figli convivono; i componenti il nucleo familiare, incluso il coniuge separato, non devono essere titolari di proprietà, superficie, usufrutto oltre la sola casa di abitazione (compresa al più una pertinenza), appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A5/ A/6;

– nel caso in cui uno o entrambi i genitori siano cittadini stranieri, almeno uno di essi deve essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

E’ possibile reperire i modelli di domanda, allo sportello del COGESA (via E. De Amicis 1 tel. 0141/946247) aperto il martedi dalle 13.30 alle 15.30 e il giovedi dalle 9.30 alle 12.30. Il modulo di domanda compilato e sottoscritto, corredato dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentato sempre al COGESA.

“I fondi stanziati dal comune di Villanova d’Asti e trasferiti al Cogesa, il quale gestisce i fondi per il sociale essendo il consorzio deputato ammontano ad 11.900 euro ed è uno sforzo importante volto a favorire le famiglie in stato di bisogno – commenta il sindaco Christian Giordano – L’Amministrazione Comunale, in questi anni, ha voluto porre sempre particolare attenzione alle persone in difficoltà facendo un’opera però educativa: le famiglie in arretrato con i pagamenti della tassa rifiuti o della mensa scolastica, non otterranno il contributo o lo otterranno parzialmente, a saldo del debito in essere con l’Amministrazione Comunale”.

Maggiori informazioni, e moduli per la compilazione della domanda, cliccando QUI.