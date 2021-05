Villamiroglio, tutte le attività de J\'Amis en festa

E’ all’insegna del ricambio generazionale il nuovo vertice dell’associazione J’Amis en festa di Villamiroglio che, con la ripartenza di queste settimane, dopo la lunga parentesi di fermata dovuta all’emergenza sanitaria (anche se in realtà l’attività non si è mai fermata del tutto), si prepara ad una serie di iniziative a tutto tondo.

Alla guida dell’associazione, nata qualche anno fa come gruppo di amici con l’obiettivo di fare qualcosa per il territorio in cui sono nati e cresciuti, c’è Elisa Monchietto, vice presidente è Valeria Calvo, segretario è Alessandro Bertana, ‘straniero’ ( si fa per dire, naturalmente) di Gabiano. La nuova dirigenza è succeduta a Simone Brusa che aveva chiesto la disponibilità ad un avvicendamento nella guida del sodalizio. Eletto a novembre dello scorso anno, il nuovo direttivo si è trovato alle prese con le restrizioni dell’emergenza sanitaria.

Nonostante tutto, però, si è riuscito ad organizzare, nel rigoroso rispetto della normativa, un momento dedicato ai bambini del paese il 22 di dicembre, con la casetta allestita a tema nella piazza mercatale di Vallegioliti, un Babbo Natale che ha consegnato i regali portandoli casa per casa, offrendo pandoro e cioccolate calde. Inoltre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, patrono di Vallegioliti, sono stati premiati i migliori elaborati del concorso di disegno, riservato ai bimbi più piccoli, scelti da una giuria composta da un rappresentante degli Amis, del Comune di Villamiroglio e della sezione Avis.

La prossima manifestazione è prevista per il 29 ed il 30 maggio (sabato e domenica) e prevede una passeggiata che sarà anche un momento di conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche del territorio di Villamiroglio e della Valcerrina, grazie alla collaborazione con i Cammini DiVini di Augusto Cavallo. E saranno J’Amis ad illustrare le particolarità dei diversi luoghi interessati tra i quali le rovine del Castello dei Miroglio, località recentemente risistemata grazie all’intervento del Comune.

Da metà giugno prenderà il via un concorso fotografico a tema ‘Il giallo’ che premierà i primi tre lavori classificati. Sempre compatibilmente con le restrizioni sanitarie sono in programma degli apericena da giugno con musica, su prenotazione. Inoltre J’Amis stanno lavorando ad un calendario, che il Comune, incentrato su temi della vita agricola e sui ricordi del paese. Dunque un’associazione con tanta voglia di fare e, soprattutto, con tante cose fatte e in cantiere.