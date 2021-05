Villamiroglio, doppia escursione al Castello dei Miroglio

Nuova escursione di Cammini DiVini porterà per la prima volta nell’area in cui si trovano i resti dell’antico Castello dei Miroglio, recentemente resa agibile e transitabile dall’Amministrazione Comunale di Villamiroglio. L’evento organizzato da Cammini DiVini in collaborazione con l’associazione “J’amis en festa” prevede un originale tracciato di circa 10 km. con un dislivello di +400 m.

Il ritrovo è previsto per sabato 29 e domenica 30 maggio di fronte al Municipio di Villamiroglio in Piazza San Vito 1 alle ore 9,00 per le iscrizioni, partenza alle ore 9,30.

Il percorso prevede sia sentieri sterrati che strade asfaltate con partenza dal Capoluogo di Villamiroglio in direzione di Case Oddone inoltrandosi fin da subito nel fitto della boscaglia. Da qui dopo una breve discesa si inizia una lunga salita su un caratteristico sentiero fino alla località Rairolo nei pressi della quale vedremo la locale chiesa di San Rocco del 1715 ma da tempo abbandonata. Si prosegue quindi su strada bianca fino a giungere nella frazione Varengo di Gabiano con la sua bella Chiesa patronale opera settecentesca dell’Architetto Magnocavalli. Si procede poi in discesa rientrando nel bosco fino a raggiungere i resti dell’antico maniero dei Miroglio, e qui nella rinnovata area Pic nic ci fermeremo per il pranzo a cura dei giovani “J’Amis en Festa”. Al termine del pranzo riprenderemo il cammino sul fondovalle fino alla Chiesa di Santa Liberata per poi risalire al capoluogo e ritornare al punto di partenza.

Necessario abbigliamento comodo, scarpe sportive, ed anche una scorta d’acqua.

Contributo per la sola camminata €. 5 a persona – Camminata + Pranzo €. 17 cad.

N.B.: L’escursione è a posti limitati (piccoli gruppi), è quindi necessaria la prenotazione

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

Augusto Cavallo: tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/groups/2390334571187567

https://www.facebook.com/events/205439997914197