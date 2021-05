Villadeati, crolla un pavimento: due artigiani feriti

Due artigiani, uno di nazionalità marocchina proveniente da Asti, l’altro italiano, della zona, lunedì mentre stavano lavorando per lavori si ristrutturazione in una casa nella frazione Trittango di Villadeati, sono stati coinvolti nel crollo del pavimento.

Entrambi sono stati portati all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, con il servizio di emergenza 118, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata ma non in pericolo di vista