Una borraccia agli studenti delle medie di Moncalvo e Montemagno dal Lions Club Moncalvo Aleramica

Oltre 200 borracce sono state consegnate dal Lions Club Moncalvo Aleramica ai ragazzi delle scuole medie di Moncalvo e di Montemagno. L’iniziativa, realizzata nella scorsa settimana, ha come obiettivo quello di educare al rispetto della natura e all’uso responsabile delle risorse ambientali.

Il service nazionale, inserito nel progetto “le 4R”, è stato realizzato dal Lions Club Moncalvo Aleramica su proposta di Roberta Pistone, socia del Lions Club Asti Alfieri e officer distrettuale per l’ambiente. Alla consegna erano presenti il presidente del club aleramico Graziano Guarino accompagnato dalla segretaria Marisa Garino, insegnante in pensione, e dal socio fondatore Carlo Debernardi già preside delle scuole medie moncalvesi. A ritirare le borracce a nome dell’Istituto gli insegnanti Doriana Monaca, coordinatrice della scuola media di Montemagno, e il professore Pietro Gallo insegnante di educazione musicale a Moncalvo.

“Abbiamo voluto fortemente realizzare questo service per promuovere tra i giovani uno sviluppo economico e sociale sostenibile, rispettoso dell’ambiente. Gli studenti vanno sensibilizzati al cambiamento a partire dalla riduzione del consumo di bottiglie di plastica di acqua commerciale promuovendo l’utilizzo dell’acqua pubblica“, ha spiegato Guarino. Stesso messaggio, rivolto direttamente ai giovani, arriva da Marisa Garino: “Il futuro è vostro, vi appartiene. Datevi da fare per proteggere il mondo in cui vivete per evitare che si abusi dell’ambiente in modo incontrollato”.

Il service “Borraccia green Lion – una borraccia per l’ambiente”, promosso dal Lions, è una piccola azione per un grande cambiamento. “Oggi siamo consapevoli – dice Roberta Pistone – che le risorse naturali non sono inesauribili e che è fondamentale preservare un giusto equilibrio tra popolazione e natura. Anche l’Onu, fin dal 1987, ha inteso promuovere un programma per l’ambiente basato su un uso efficiente e senza sprechi delle risorse. In coerenza con questi principi, i Lions hanno attivato questo progetto che si basa sulle ‘4R’: recupero, riciclo, riduzione e riutilizzo. Il service mira, quindi, a sensibilizzare amministrazioni e associazioni per far conoscere i numeri enormi del fenomeno e far nascere un nuovo modo di vivere la quotidianità”.