Un tuffo virtuale nella natura con Utea Asti e associazione Pachamama

L’Utea, Università delle Tre Età di Asti, nell’ambito del ciclo di conferenze che offre ai Soci e ai cittadini, ha in programma un tuffo nella natura con Davide Bologna dell’associazione Pachamama giovedì 13 maggio alle15,30.

Per seguire la visita virtuale ci si può collegare alla pagina facebook @UTEAasti. Chi è impossibilitato a collegarsi dal vivo, potrà rivedere questa come le altre conferenze in qualunque momento sul sito utea (clicca QUI).

Gli argomenti trattati nelle videoconferenze in programma saranno comunicati nelle prossime settimane. Sul sito dell’Utea www.utea.it è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22.