Truffe e furti in abitazione nel Nord Astigiano: un vademecum per la prevenzione

A seguito di alcuni casi di furti in abitazione ai danni in modo particolare di anziani, il Comune di Tonco, con un avviso firmato dal sindaco Cesare Fratini, mette in guardia la cittadinanza con uno speciale vademecum di prevenzione.

Lo scopo è quello di riportare alcune alcune informazioni utili. Nel documento si legge:

Nessun operatore di acquedotto, gas, energia elettrica, telefonia fissa e rete Internet si presenterà in casa vostra chiedendovi di entrare senza una vostra richiesta di intervento.

Nessun operatore sanitario si presenterà a casa vostra chiedendovi di entrare per effettuare controlli e verifiche, né per vaccinarvi per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nessun fattorino o postino vi chiederà di entrare in casa per consegnare un pacco e ovviamente se non avete effettuato acquisti con consegna a domicilio nessuno vi dovrà consegnare pacchi.

Le Forze dell’ordine non si recano mai a casa vostra per un colloquio, ma verrete contattati telefonicamente per recarvi in Caserma per questioni che vi riguardano.

Diffidare di chiunque chieda offerte e informazioni personali sia in presenza che telefonicamente.

Si suggerisce di non aprire la porta dell’abitazione se non si è certi di conoscere l’interlocutore In caso si presentino persone, come sopra descritto vi invitiamo a contattare subito le Forze dell’Ordine.

Si suggerisce, inoltre di non custodire in casa grosse somme di denaro e di riporre i beni di valore in luoghi sicuri.

Di seguito i contatti utili: Numero unico per le emergenze 112 – Polizia Locale Tonco 335.6517394 – Uffici comunali 0141.991044