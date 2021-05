Trekking someggiato tra le colline del Monferrato con Anita e i suoi fratelli

Avete mai fatto un trekking someggiato? “Anita e i suoi fratelli” vi invitano a provarci insieme! L’appuntamento è per domenica 6 giugno, il palcoscenico è la tavolozza di colori del Monferrato tra Portacomaro e Viarigi, passando per Montemagno.

Compagni di viaggio, gli animali da soma, gli asinelli amici inseparabili di Anita, addestrati con amore e dedizione.

La passeggiata è un momento per stare insieme e condividere un’attività rivolta al benessere immersi nella bellezza. Per chi vuole camminare può fare il percorso completo di 13,5 km con partenza alle 8.30 dalla sede di Anita e i suoi fratelli a Portacomaro, per arrivare a Viarigi, all’agriturismo La Margherita alle 13 per pranzare insieme. Chi vuole fare il percorso più breve, di solo 3,5 km, dovrà trovarsi alle 12 dal cimitero di Montemagno, dove ci sarà una guida porterà sul sentiero per trovare i camminatori del percorso più lungo e raggiungere insieme Viarigi.

Ma non finisce qui. C’è anche la possibilità di fare il percorso con e-bike. La partenza in questo caso è prevista alle 11 dalla sede di Anita e i suoi fratelli dove ci sarà un accompagnatore ad attendere gli ebikers.

Il costo del trekking someggiato è di 15 euro di contributo per il pranzo, con l’ebike è di 45 euro per il noleggio della bici e 15 euro per il pranzo. La passeggiata e la tessera assicurativa sono offerte da Anita e i suoi fratelli come prima passeggiata del 2021.

La prenotazione è obbligatoria. Per il trekking contattare Chiara al 3391398916 , per l’ebike Corrado al 3357573794.

Per il ritorno, se non lo si vuole affrontare nuovamente a piedi, sono previste delle navette da Viarigi. Di seguito il volantino con tutte le informazioni.