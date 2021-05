Tragico incidente nell’alessandrino, muore un motociclista astigiano

Un tragico incidente avvenuto ieri, domenica 23 maggio, nell’alessandrino ha causato la morte di un motociclista astigiano.

Il fatto è avvenuto nel comune di Momperone, sulla strada provinciale della Val Curone; dalla ricostruzione della dinamica l’uomo alla guida della sua moto, su cui viaggiava anche la compagna, ha perso il controllo in una curva ed è uscito di strada finendo in una scarpata.

Per il motociclista, Paolo Viarengo, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alla donna, trasportata all’ospedale di Alessandria in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tortona che hanno eseguito i rilievi.