Tonco, l’Amministrazione dona una carrozzella alla Pubblica Assistenza

Vista l’esigenza della Pubblica Assistenza Tonco, Frinco, Afiano Natta, l’Amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di una carrozzella a rotelle idonea al trasporto con ambulanza per un costo di 750 euro.

La consegna è stata fatta dal sindaco stesso, Cesare Fratini, nei giorni scorsi. Questa donazione segue di poche settimane la consegna di saturimetri ai residenti tonchesi over 70 e rientra nelle azioni a sostegno della comunità per far fronte alla situazione pandemica.