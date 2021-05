TikTokPiemonte protagonista nella quarta tappa del progetto di TikTok “Ti racconto l’Italia”

Il Piemonte è il prossimo protagonista della campagna di TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali. “Ti Racconto l’Italia” mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Sotto il comun denominatore di #TikTokPiemonte il Piemonte si potrà scoprire grazie a TikTok, con l’hashtag dedicato che diventerà un grande raccoglitore con tutti i video, un riassunto di storie, paesaggi, bellezza, in un modo di raccontare la regione attraverso un linguaggio moderno. Il Piemonte viene messo in mostra dalla community mostrando tutta la sua ricchezza tra storia, architettura, paesaggi, tradizioni culinarie per farlo conoscere ad un mondo variegato come è diventato il giovanissimo social che è attivo da soli tre anni ma che si sta evolvendo per diventare sempre più un mezzo di racconto creativo.

L’iniziativa è stata presentata alla stampa questa mattina, in un incontro in cui sono stati illustrati gli obiettivi di TikTok e la sua metodologia di controllo sui contenuti pubblicati per garantire la sicurezza degli utenti della community. L’iniziativa per fare conoscere l’idea secondo i personali contributi degli utenti è una di queste: tra i più seguiti in Italia ci sono anche tanti creator piemontesi. Come Aurora Cavallo, meglio conosciuta come @cooker.girl. Giovanissima creator della provincia di Cuneo, ha conquistato con le sue ricette e le sue storie di cucina utenti di tutte le età, portandoli anche scoperta delle eccellenze che durante la presentazione alla stampa ha contagiato tutti con il suo grande entusiasmo.

La community piemontese è anche ricca di creator con grande senso dell’umorismo, come il fenomeno social del momento Khaby Lame (@khaby.lame), ventunenne originario di Chivasso, diventato ormai celebre in tutto il mondo per i suoi video ironici. Non manca il talento musicale: Fred De Palma, Shade, Beba, Emanuele Aloia e il produttore discografico Gabry Ponte (giudice del concorso ‘Ti Racconto l’Italia’). Altre melodie, ma sempre Made in Piemonte, quelle di Pietro Morello (@pietro_morello), musicista poliedrico che con la sua bravura ha conquistato gli utenti.

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento – come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che conta quasi 9 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia va dunque in questa direzione. Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile

Anche ATnews sta dando il suo contributo nell’utilizzare TikTok per diffondere la conoscenza della bellezza del territorio del Monferrato, del Roero e delle Langhe, con il suo progetto Giornarunner curato da Claudia Solaro. Di seguito il video che porta a conoscere il centro storico di Revigliasco d’Asti. Perché su TikTok ci si può divertire ed anche “comunicare la bellezza”, il cavallo di battaglia di ATnews per promuovere il nostro meraviglioso territorio.

Discovering Revigliasco d’Asti ##running ##giornarunner ##tiktokpiemonte ##monferrato ##revigliascodasti ##tiraccontoitalia

♬ Ride It – Regard