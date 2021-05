Terzo appuntamento con i GoDaddy Talks 2021: Giuseppe Carciati si racconta

Terzo appuntamento con i GoDaddy Talks 2021, una serie di incontri online organizzati da GoDaddy, la piattaforma cloud più grande del mondo dedicata ad aziende indipendenti di piccole dimensioni, con 20 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 80 milioni di nomi di dominio in gestione.

Dopo i primi eventi con Stefano Portu e Riccarda Zezza, e per la serie “non c’è due senza tre”, è in programma a breve il terzo incontro con i GoDaddy Talks 2021, che potrete vedere online lunedì 17 maggio alle ore 17.00 sulla pagina Facebook di GoDaddy. Ospite della puntata sarà l’imprenditore con una lunga esperienza nel settore food Giuseppe Carciati, che sarà intervistato, per l’occasione, da Veronica Benini (alias @spora).

Ma chi è Giuseppe Carciati?

Scopriamo di più sull’ospite del prossimo GoDaddy Talk. Giuseppe Carciati è un ristoratore con una carriera di 15 anni tra Panino Giusto, That’s Vapore e Combu che si è dovuto reinventare, come tantissimi altri, a causa della pandemia.

Giuseppe, insieme al grossista Giacomo Messina, tre anni fa ha co-fondato L’Orto di Jack, realtà nata per rifornire ristoranti e hotel milanesi di fascia medio-alta con prodotti freschi di altissima qualità, che opera in un settore particolarmente colpito durante il lockdown. Si è quindi reso necessario reinventare la propria attività e così Giuseppe ha fatto, spostandola sulle piattaforme social, creando un e-commerce e attivando un servizio di consegne a domicilio su Milano che ha permesso di aumentare notevolmente il fatturato.

Creare nuovi modelli e nuovi canali per proseguire il proprio business è stato fondamentale nell’ultimo anno, per sopravvivere alla situazione che ha sconvolto le vite di tutti, ma non è così semplice farlo. Tantissime altre imprese italiane sono riuscite, ma c’è chi ha bisogno di idee per riuscire a reinventarsi e dunque l’occasione dei GoDaddy Talks è perfetta per ascoltare le storie di successo di altri imprenditori e capire come ce l’hanno fatta a reagire alla crisi.

Oltre a raccontare la sua esperienza imprenditoriale, durante l’incontro di lunedì, Giuseppe ci parlerà di come ha sfruttato l’influencer marketing e i canali digitali per attirare un nuovo target di clienti e soddisfare i loro ordini.

