T-shirt di tendenza 2021: ecco quali sono i modelli più trendy

Le nuove tendenze primaverili ed estive iniziano a prendere piede nei guardaroba femminili e maschili che prendono colore grazie alle numerose tonalità pastello, alle nuance chiare e luminose, che si abbinano perfettamente alle t-shirt con grafiche forti e contrastanti.

Le tendenze abbigliamento primavera estate 2021 accontentano tutti i gusti e comprendono magliette per donne, uomini e unisex. I brand più gettonati hanno dettato moda anche sulle t-shirt, partendo dalle classiche magliette basic, sempre attuali e confortevoli, alle t-shirt con fantasia over e per finire, sono state introdotte ancora una volta le magliette con maniche a sbuffo, maglie eleganti con pizzi o volant.

Di grande tendenza, sono le t-shirt dedicate a serie tv, musica e film, in versione cropped o oversize, dedicate agli amanti degli anni ‘90/2000.

Magliette di tendenza primavera/estate 2021

Iniziamo questo articolo parlando delle classiche t-shirt basic, un must have immancabile nell’armadio di tutti, grandi, piccoli, donne e uomini. Le t-shirt basic si colorano di rosa, nude, illa, verde, beige, nero e bianco: le parole d’ordine sono luminosità e sobrietà, per questo motivo possono essere abbinate perfettamente con qualsiasi outfit.

Sempre di tendenza sono le t-shirt basic dalle tonalità più accese, come il rosso, l’arancione, il giallo fluo e l’immancabile viola, che rappresentano delle tonalità perfette per lo streetwear.

Tra le nuove tendenze che rientrano direttamente nella categoria dei must have troviamo anche le t-shirt a fantasia, con motivi floreali o grafiche molto interessanti, come quelle presenti sulle magliette obey, adatte a uomini e donne che amano indossare uno stile streetwear.

Per le donne, oltre alle t-shirt basic e con fantasia, troviamo le t-shirt eleganti che hanno ottenuto un grande successo anche lo scorso anno: sì alle magliette con maniche a sbuffo o a palloncino, caratterizzati da pizzi, maxi colletti e volant. Sono magliette versatili, che possono essere indossate anche su un jeans, per aggiungere un tocco elegante all’intero outfit.

T-shirt di tendenza 2021: crop o oversize?

Oversize e cropped sono due termini molto conosciuti, in particolare dai giovani, e diventano sempre più termini unisex. Le magliette corte, che lasciano scoperto l’ombelico, sono comunemente denominate magliette cropped e rappresentano la tendenza che più si presta a diventare normalità: questo formato è stato applicato sulla maggior parte dei capi femminili, a partire dalle t-shirt fino alle giacche e alle felpe.

Uno stile molto anni ‘90 che è tornato a far breccia nei guardaroba di tutte le ragazze, più o meno giovani, abbracciando gran parte dei settori dell’abbigliamento: streetwear, punk e chic.

Le forme oversize, tuttavia, continuano a dettare legge e rappresentano uno dei trend più longevi nel settore dell’abbigliamento. Indossati da tutti, le t-shirt oversize continuano ad essere molto richieste e rappresentano un must have di questo 2021. Comode, spesso abbinate a grafiche molto curiose e interessanti oppure a colori mozzafiato, le nuove magliette oversize non segnano la figura del corpo e permettono di realizzare tanti e diversi outfit.

Sia nella versione oversize che nella versione cropped, infine, è possibile trovare tante grafiche ispirate a personaggi famosi del cinema e dello spettacolo, a film e serie tv, a gruppi musicali famosi anni ‘90/2000 e ai cartoni animati. Queste sono le grafiche che più interessano alle nuove generazioni che, proprio come negli anni ‘90, non si vergognano ad indossare t-shirt con personaggi Disney, con Justin Bieber o con il logo dei Metallica.

Tra le t-shirt ispirate ai cartoni animati, nei must have troviamo le magliette con i supereroi degli ultimi anni.