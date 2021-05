SUISM Winter School Joy of Moving, esempio di attività per promuovere stili di vita rivolti al benessere e alla prevenzione fin da piccoli

E’ stata presentata questa mattina la seconda edizione della SUISM Winter School – Joy of Moving, che si svolge presso il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini in piazza Fabrizio De Andrè ad Asti.

Il presidente Astiss, Mario Sacco, ha aperto con i saluti e facendo il punto e sottolineando l’importanza del corso di Scienze Motorie che ha un ruolo chiave nel “polo del benessere” quale è diventato il Polo Universitario di Asti. Un corso ormai frutto di una collaudata presenza pluriennale che rappresenta un esempio di successo per la sede astigiana riservata agli studi superiori. Presente online il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che collegandosi da remoto ha testato personalmente il frutto dell’investimento di 150 mila euro da parte della Banca di Asti per dotare il Polo di dotazioni per il collegamento virtuale.

Dopo la positiva esperienza della prima edizione, alla sua seconda edizione la Winter School Joy of Moving è tornata con l’obiettivo di coinvolgere studenti e laureati in Scienze Motorie, operatori dell’infanzia, insegnanti della scuola primaria, educatori professionali, altri professionisti interessati. Ricordiamo che sono enti promotori del progetto l’Università degli Studi di Torino, SUISM Centro Servizi, Consorzio ASTISS, Cassa di Risparmio di Asti, Comune di Asti, FAB, Scuola Regionale dello Sport CONI Piemonte, Federazioni sportive, Soremartec – Società di Ricerca e Sviluppo della Ferrero.

Giorgio Gilli, presidente SUISM, ha presentato il contesto e la filosofia in cui si muove questa iniziativa: “La seconda edizione ci conforta perché andiamo oltre alla preparazione dell’università. Le due scuole, summer e winter school, oltre alla scuola di chinesiologia, sono attività che vanno oltre la laurea e di come sono andate le cose ci conforta. Questa esperienza ha portato un gruppo di giovani che con la loro attenta partecipazione al mondo della salute vorremmo coinvolgere in future iniziative. La salute non è una casualità, la maggior parte delle patologie le conosciamo già e dunque bisogna prevenire con alimentazione e movimento, da coltivare fin dalla prima infanzia per avere una base da cui partire per ridurre l’utilizzo del servizio sanitario. Il team del gruppo di esperti della Ferrero del Kinder Joy of Moving che si rivolge ai bambini è un progetto da esportare per non arrivare a dover intervenire sulle malattie.”

Giampiero Vietto, responsabile Kinder Joy of Moving, ha sottolineato come questo progetto di respiro internazionale è una iniziativa di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, sottolineando come il primo corso di Joy of Moving fatto ad Asti sia stato di esempio per l’avvio di esperienze simili con altre università. Gianfranco Porqueddu, da poco presidente della Federazione Italiana Twirling, ha partecipato per annunciare che la Federazione Twirling verrà inserita come attività di “Joy Of Moving” per dare il proprio contributo nel sostenere come l’attività fisica di base sia fondamentale per alleggerire il sistema sanitario, in primis inserendo nelle scuole elementari l’insegnante di educazione fisica. Un plauso per i risultati di questo progetto è arrivato da Marcella Borsani, presidente del FAB fondo assistenza benessere, che sostiene queste iniziative per promuovere il benessere.

Hanno aderito alla Winter School 80 studenti e studentesse, più 50 che hanno scelto uno o due moduli del metodo come esperienza di tirocinio. Nel rispetto delle situazioni di fragilità e di eventuali fuori sede a causa della pandemia in corso, il progetto ha previsto la possibilità di un completamento online attraverso una piattaforma all’avanguardia che mette a disposizione tre livelli progressivamente avanzati del metodo. Il progetto si è svolto nella sua prima parte in modalità telematica e vede un completamento in presenza nella giornata di oggi con la presenza del Team Joy of Moving e nelle giornate, del 5 e 6 giugno 2021 con due giorni intensivi di attività pratiche che si svolgeranno nel rispetto delle misure anti COVID, il 5 giugno presso Polo di ASTISS e il 6 giugno direttamente al Village + Sport di Alba, dove si trova il cuore pulsante di Joy of Moving.

“Finalmente in presenza, abbiamo patito tantissimo la distanza e a giugno pensare di poter tornare ad effettuare l’attività sportiva sul campo” ha commentato così Giovanni Musella, storico referente SUISM per la sede di Asti, proprio in riferimento alle future giornate di attività pratiche.

Ma non finisce qui. Nel corso dell’estate la formazione continuerà con la proposta SUISMtoLAB, un Summer Camp intensivo al quale gli studenti e le studentesse SUISM potranno partecipare gratuitamente e che consentirà loro di esercitare in forma pratica i contenuti fondamentali degli insegnamenti tecnico-pratici del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, in aggiunta alla didattica svolta a distanza per l’anno accademico in corso. Il progetto, finanziato da SUISM, vede la collaborazione di ASTISS e del Comune di Asti per l’organizzazione e la messa a disposizione degli impianti sportivi.

La mattinata si è conclusa con l’intervento tecnico “sul campo” di Diego Latora e di Edoardo Fogli, entrambi istruttori del Team Joy of Moving, con la spiegazione di parametri e termini che vengono utilizzati nell’ambito delle attività con i bambini.

Nella foto di copertina da sinistra, Mario Sacco, Giorgio Gilli, Giovanni Musella, Marcella Borsani e Gianfranco Porqueddu.