Studenti del “Sella” di Asti premiati al concorso “Sosteniamo il nostro ambiente”

Il cambiamento deve partire dalle giovani generazioni ed è con questo spirito che la classe 1A della sezione Professionale Q. Sella dell’Istituto V. Alfieri di Asti, sotto la guida della docente Antonietta Galanzino, ha aderito all’invito a partecipare al concorso “Sosteniamo il nostro ambiente”, organizzato dall’IIS G. Vallauri di Fossano, in vista di “E-mobility Fossano 2021”. Ottimo il risultato conseguito: 2^ posto e un assegno da 300 euro per l’istituto guidato dalla dirigente Stella Perrone, al concorso a cui hanno aderito complessivamente 30 istituti scolastici, di tutte le regioni italiane per un totale di 2157 allievi coinvolti.

Alla sua seconda edizione, l’iniziativa nasce con l’intento di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, che non può che fondarsi sul giusto connubio tra progresso, a cui non possiamo rinunciare, e tutela del territorio, delle sue risorse e dei suoi delicati equilibri.

Alla premiazione che si è svolta sabato 15 maggio hanno partecipato in qualità di membri della giuria e di ospiti, il Dirigente Scolastico dell’IIS “Valluri” di Fossano, i componenti del CTS di organizzazione di “E-mobility Fossano”, Francesco Crudo, il capitano Paolo Sottocorona (esperto di meteorologia e scrittore) e Linda Maggiori (blogger e leader dell’associazione “famiglie senz’auto”), oltre che le tre squadre di studenti delle scuole risultate vincitrici.

“Tra le tracce proposte – spiegano dall’Istituto – tutte interessanti e capaci di stimolare riflessioni e presa di coscienza, la 1A ha scelto quella relativa al difficile problema dello smaltimento dei rifiuti, che, in una società veloce e consumistica quale è quella attuale, rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo.

E di ambiente si ragiona molto nelle scuole, ancor più a partire da quest’anno, che ha visto l’introduzione nelle programmazioni scolastiche dell’Educazione Civica, che proprio nel concetto di sensibilizzazione alle tematiche della salvaguardia ambientale ha uno dei suoi fondamentali capisaldi.

Quindi le 4 erre, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare sono diventate il filo conduttore del lavoro realizzato, con riferimenti continui alle tematiche sviluppate in classe fin dall’inizio dell’anno: l’inquinamento delle acque, lo sfruttamento delle risorse, la raccolta differenziata come punto di partenza fondamentale per attuare una economia circolare più rispettosa dei tempi e dei ritmi della natura, senza la demonizzazione del progresso.

L’attuale situazione sanitaria ha ovviamente imposto l’evento di premiazione in modalità a distanza; in collegamento con l’Istituto Vallauri anche il capitano Paolo Sottocorona, meteorologo e divulgatore scientifico, che ha colto l’occasione per guidare i ragazzi presenti ad una riflessione sull’attuale stato di salute del pianeta, soprattutto nell’ottica della presa di coscienza di quanto le scelte delle nuove generazioni potrebbero influire positivamente sul futuro dell’ambiente, se fatte con attenzione e lungimiranza.

Una bella occasione di crescita!”