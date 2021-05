Speciale menù senza glutine alla Caffetteria Al Conte Verde di Asti

Per la settimana della Celiachia, che si svolge dal 15 al 23 maggio, la Caffetteria Al Conte Verde ha ideato un menù apposta per questo evento promosso dall’AIC, Associazione Italiana Celiachia. Si tratta di tre proposte speciali che debutteranno in occasione di questa importante settimana rivolta alla conoscenza della celiachia e che resteranno nella carta anche dopo.

Paola Bertone e il suo staff ha da sempre sensibilità verso questo tipo di intolleranza alimentare, con proposte specifiche con insalate e toast senza glutine, ma dalla settimana della celiachia in avanti il menù viene arricchito con una focaccia farcita senza glutine e vegana, un hamburger senza glutine vegetariano ed un cheeseburger con la carne. Saranno disponibili anche per l’asporto e la consegna a domicilio.

I tre nuovissimi e golosissimi panini sono super invitanti e anche generosi! Infatti se si scelgono due tra le proposte della Caffetteria Al Conte Verde, il terzo panino è in omaggio!

Ma le sorprese non finiscono qui.

Con una spesa di almeno 25 euro (in un unico scontrino) subito in omaggio si avrà la “gluten free bag” con due prodotti senza glutine a sorpresa e…. la maglietta della Caffetteria Al Conte Verde in regalo per tutta la settimana.

La Caffetteria Al Conte Verde sa proprio come coccolare i suoi clienti che sceglieranno queste proposte, senza glutine, vegane, vegetariane o tradizionali.

Vediamo nel dettaglio cosa si può gustare.

ROBERTO: soffice Bun al pomodoro, succoso doppio hamburger, insalata, formaggio filante, pomodoro fresco maionese e ketchup.

VEGETARIANO: soffice Bun agli spinaci, doppio hamburger di legumi, insalatina, formaggio filante, pomodorini alla menta e salsina alle erbe

VEGANO: fragrante focaccia, melanzane grigliate con il loro condimento, polpette di verdure con il loro sugo di pomodoro, patate con origano e pomodorini freschi.

Per info:

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878