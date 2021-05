Sensibilizzazione alla sicurezza su internet alla scuola media di Montegrosso con il Lions Storici, Artisti e Presepisti

“Interconnettiamoci…ma con la testa” è uno dei service nazionali dei Lions Clubs italiani, che il club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti, presieduto da Maria Sabini, ha fatto sbarcare nella comunità di Montegrosso d’Asti, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Emanuela Tartaglino.

La scorsa settimana è stata infatti organizzata una videoconferenza sulla sicurezza dei ragazzi su internet per la scuola media Filippo Carretto, il cui relatore è stato l’ingegnere elettronico specializzato in sicurezza informatica Piero Fontana, ideatore del service Lions di rilevanza nazionale del multidistretto 108 ITALY.

“Siamo molto sensibili al rapporto adolescenti- nuove tecnologie – ha dichiarato la Presidente del Lions – e per questo motivo abbiamo voluto realizzare il Service del Lions Club International per aumentare la consapevolezza di ragazzi e adulti durante la loro navigazione sulla Rete. Per far questo abbiamo voluto coinvolgere uno dei massimi esponenti italiani. Internet è da qualche anno entrata prepotentemente nella nostra vita, prima nelle nostre case e poi perfino nei nostri cellulari. Tutto è a portata di un click, accessibile a qualunque ora e da qualunque luogo: il mondo è a nostra disposizione. Forse, però, non tutto quello che la rete offre è adatto a tutti: è già difficile orientarsi per un adulto, forte dei suoi anni e della sua esperienza; un bambino, candido ed ingenuo, non è invece pronto ad affrontare da solo questo mondo pieno di cose nuove e soprattutto di pericoli, eppure spesso si trova a farlo. Per questo motivo abbiamo voluto questo momento di confronto anche nella nostra comunità”.

All’iniziativa hanno preso parte in totale 158 ragazzi permettendo così al club di servizio di porre l’attenzione anche su questo importante tema che sicuramente verrà ulteriormente approfondito nel prossimo anno scolastico.