Secondo incontro tra i comuni di San Damiano d’Asti e Costigliole: “Cercheremo di concretizzare alcuni progetti insieme”

Sono tante le analogie tra i Comuni di Costigliole e San Damiano d’Asti: 2 comuni con il territorio più esteso della provincia (San Damiano il secondo dopo il capoluogo), quasi 100 kmq., circa 15000 abitanti, nuove e giovani amministrazioni con tantissimi progetti e iniziative comuni nel campo della cultura, manifestazioni, agricoltura e sport, che possono essere sviluppati.

Di queste tematiche ne discutono da un po’ di tempo i sindaci Cavallero e Migliasso, una condivisione che coinvolgerà anche le rispettive giunte. Il primo incontro tra i due sindaci è avvenuto qualche mese fa presso il Comune di San Damiano d’Asti, ieri se ne è parlato nuovamente in un secondo incontro nel Comune di Costigliole.

“Riteniamo sia importante e strategico lavorare insieme e fare sinergie tra Comuni. Ciascuno dei nostri Comuni è inserito in Unione e risulta essere operativo all’interno della stessa, ma riteniamo sia rilevante poter creare collaborazioni costruttive anche esterne. Cercheremo già per l’anno in corso di concretizzare alcuni progetti insieme” commentano i due primi cittadini.

“Riteniamo che sia fondamentale lavorare su diversi fronti insieme, siamo disponibili a collaborare anche con altri Comuni su diversi ambiti. È bello avere una visione di ampia apertura, perché la sinergia crea opportunità interessanti ed anche di miglioramento” concludono Migliasso e Cavallero.