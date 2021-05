Scuola inclusiva e affettuosa: prosegue la formazione dell’Arton di Asti per i docenti

Formazione per i docenti organizzata dall’Istituto Artom: il Prof. Giacomo Stella in “Per una scuola affettuosa. Il nuovo Pei e le potenzialità della Scuola inclusiva”.

Proseguono gli incontri on line di formazione per i docenti degli ambiti 13 e 14 organizzati dall’Istituto Artom. Il prossimo 26 maggio, alle 14, 30, il relatore sarà il professor Giacomo Stella, psicologo psicolinguista, professore ordinario di Psicologia clinica presso il Dipartimento Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttore di I.R.I.D.E., socio fondatore AID (Associazione Italiana Dislessia), sirettore Scientifico di S.O.S. Dislessia.

“In ogni scuola anzi in ogni singola classe, l’ambiente di apprendimento ha sue specificità, è unico e l’intervento progettato per l’alunno/a con disabilità deve necessariamente andare oltre le esigenze individuali che vengono declinate nel PEI, investendo le diverse dimensioni nelle quali si sviluppa l’attività della persona, in relazione allo sviluppo degli apprendimenti – spiega il dirigente Franco Calcagno – L’incontro con il professor Stella potrà fornirci chiarimenti e indurci a riflettere su quanto la scuola può e deve fare, dall’organizzazione delle risorse alla certificazione delle competenze tenendo lo studente al centro di tutto il percorso/processo. La didattica inclusiva non deve essere considerata per studenti fragili e in difficoltà ma come una modalità generale, essere inclusivi significa pensare, progettare in modo inclusivo, ogni studente ogni ragazzo o ragazza merita, anzi necessità di attenzione, empatia, passione e slancio creativo da parte dei docenti. Realizzare questi processi richiede tempo e dedizione, studio, applicazione e competenze che devono essere coltivate ogni giorno. Non sempre la scuola riesce a realizzare percorsi inclusivi pieni e completi. Lo sforzo deve essere maggiore e le occasioni di confronto sono preziose, utili e necessarie.”

“Una Scuola che accoglie: dai progetti ‘Una Scuola per tutti’ e ‘Scuola aperta’ ai lavori in corso per il piano estate e per il prossimo anno, il nostro percorso prevede sempre grande attenzione alle difficoltà e alle potenzialità di tutti – evidenziano inoltre i docenti dello staff che coordinano le diverse iniziative dell’istituto – Ciascuno, essere unico ed irripetibile, ha diritto ad una istruzione di qualità e ad una giusta socializzazione che consentano di esprimersi e raccontarsi, crescendo in tutti gli aspetti della persona”

QUI per aprire il link per collegarsi all’incontro.