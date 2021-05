San Damiano d’Asti: premiati i vincitori dei concorsi “Felice Daneo” e “Osvaldo Campassi”

Domenica scorsa, 9 maggio, a San Damiano d’Asti si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Felice Daneo” – XXIII edizione e del Concorso di book trailers “Osvaldo Campassi” – Vi edizione.

La ventitreesima edizione del Concorso Letterario “Felice Daneo”, prevedeva la partecipare di elaborati inediti in lingua italiana, in forma di racconto: dovevano cioè narrare una

storia, un’avventura o un’esperienza reale o fantastica. Erano previste tre categorie: ragazzi (da 11 a 14 anni), giovani (da 15 a 19 anni) e adulti (oltre 19), con premiazioni dei primi tre per ognuna di esse. Era previsto anche un premio speciale “Piccoli scrittori – premio Annamaria Cirio”, riservato ai bambini che nell’A.S. 2020/21 frequenteranno la scuola primaria (clicca qui per visionare il bando—->>>> Bando concorso letterario Daneo 23a edizione

Di seguito i premiati per ogni categoria

Categoria adulti

1° Classificato: Giovanni Casalegno (Moncucco Torinese AT)

2° Classificato: Fabio Fiorini (Cosio Valtellino SO)

3° Classificato: Sualen Riccardi (Santa Margherita d’Adige-Borgo Veneto PD)

Categoria Giovani

1° Classificato: Letizia Gianuzzi (Asti)

2° Classificato: Giulia Masciarelli (Guidonia Montecelio RM)

3° Classificato: Federico Sanfilippo (San Damiano d’Asti)

3° Classificato: Luca Travasino (Castelnuovo Calcea AT)

Categoria Ragazzi

1° Classificato: Sara Gallo (San Damiano d’Asti)

2° Classificato: Denisa Gabriela Gligor (San Damiano d’Asti)

3° Classificato: Giada Tinello (San Damiano d’Asti)

Piccoli scrittori

1° Classificata: Alice Garavelli (Alessandria)

Il Concorso Cinematografico Osvaldo Campassi, giunto alla sesta edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare il book trailer quale forma d’arte e di promozione della cultura. Si vuole incentivare la lettura attraverso un linguaggio nuovo rispetto alla parola scritta. Non si tratta semplicemente di spot di libri, bensì di opere a sé stanti che con la loro spontaneità ed immediatezza si rivolgono ad un immenso pubblico come quello della rete.

E’ stato istituito un premio speciale “Piccoli Pittori”, riservato ai bambini che nell’ A.S. 2020/2021 hanno frequentato la scuola primaria. Ai Piccoli Pittori è richiesto di illustrare la copertina di un libro. Il tema di quest’anno era “Raffaello, il pittore dell’armonia e della bellezza” (clicca qui per visionare il bando—->>>>Bando Concorso Campassi 6a edizione)

Vincitrice del Premio Campassi è stata Roberta Mezzabarba di Viterbo, mentre il premio Piccoli Pittori è andato a Giorgia Gai di San Damiano d’Asti.