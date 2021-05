San Damiano d’Asti, il programma definitivo dell’edizione 2021 de “La Barbera Incontra”

E’ stato reso noto nella giornata di oggi il programma definitivo di “La Barbera Incontra”, il Festival ‘agrimusicalletterario’ in programma a San Damiano d’Asti dal 18 al 20 giugno 2021.

La Barbera Incontra, il programma definitivo:

Venerdì 18 giugno

ore 17 inaugurazione festival

ore 18.30 presentazione di “Appetiti”, il nuovo libro di Luca Iaccarino (con Davide Palluda e Sergio Miravalle)

ore 19.30 apertura area food e degustazioni vini

ore 21 spettacolo di Andrea Paris da “Tu si que vales 2020” e “Italia’s Got Talent 2019”

Ore 22.30 Intrattenimento musicale

Sabato 19 giugno

ore 12 apertura area food e degustazioni vini

ore 16 apertura concorso Barberart

ore 16.30 laboratori per bambini

ore 17 e ore 18 Il Festival del Cibo incontra la Barbera con DoctorChef Federico Francesco Ferrero

ore 19.30 apertura area food e degustazioni vini

ore 21 Comedy Ring con spettacolo dei comici di “Comedy Central”, “Zelig”, “Colorado” e “Eccezionale Veramente”

Ore 22.30 Intrattenimento musicale

Domenica 20 giugno

ore 9.30 Laboratorio di Fumetto per bambini e ragazzi

ore 12.00 premiazione Barberart

ore 12 apertura area food e degustazioni vini

ore 15.30 Laboratorio per bambini “nati per leggere”

ore 16.30 Storie di vino e bicicletta raccontate da Beppe Conti

ore 18 “Forza Azzurri” – Proiezione della partita degli Europei

ore 19.30 apertura area food e degustazioni vini

ore 21 Spettacolo Laura Formenti da ”Italia’s Got Talent 2021”

Ore 22.30 Intrattenimento musicale